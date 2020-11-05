Çocuklarda her üç kanserden biri lösemi

Çocuklarda karşılaşılan en yaygın kanser türlerinden birinin Lösemi olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.Dr. Şükrü Yenice, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası özelinde lösemi hastalığına yönelik önemli bilgiler paylaşırken erken teşhis ve tedavinin hayat kurtardığının da altını çiziyor

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan alyuvarlar (eritrositler), akyuvarlar (lökositler) ve trombositler (pulcuk hücreler) adı verilen hücreler ile proteinler, hormonlar, vitaminler, mineraller gibi kimyasalların tüm dokulara damarlarımızdaki kan ile taşındıklarını belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.Dr. Şükrü Yenice, kanın içindeki alyuvar, akyuvar ve trombosit hücrelerinin kemik iliğinde üretildiğini aktarıyor.

Alyuvarların görevinin oksijeni ve karbondioksidi taşımak, trombositlerin görevikanın pıhtılaşmasındarol almak, akyuvarların ise vücudumuzumikroplara ve yabancı-zararlı maddelere karşı korumak olduğu hatırlatan Uzm.Dr. Şükrü Yenice bütün bu hücrelerinüretimin, miktarın, görev şekillerini, yenilenmesi, yaşam süreleri ve çoğalması vücutta çok iyi düzenlenmiş bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, hücrelerin ihtiyaç fazlası olarak kontrol dışı olağanüstü çoğalmasıyla kanserin de oluştuğunu anlatıyor.

Çocuklarda görülen her 3 kanserden birisi lösemi

Vücudun herhangi bir parçasında kanser gelişebilir. Kemik iliğindeki kök hücre adı verilen ana hücrelerden türetilip farklılaştırılarak kana verilen kan hücrelerinde kontrolsüz bir çoğalmanın ortaya çıkmasının lösemiye neden olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.Dr. Şükrü Yenice, löseminin çocukluk çağında ve genç nüfusta en çok görülen kanser olduğunun altını çiziyor. Lösemiye yönelik oranları da paylaşarak çocuklarda görülebilen her 3 kanserden birisinin lösemi olduğu bildiren Yenice,lösemi akyuvarların kanseri ise de eritrolösemi gibi alyuvarların öncül hücrelerinden, megakaryositik lösemi gibi trombositlerin öncül hücrelerinden köken alan lösemilerin varlığının da olduğunu aktarıyor.

Lösemide kemik iliğinde çok sayıda ama işlevsiz yani görevini yapamayan hücreler üretilir. Bu hücreler kemik iliğini doldururlar ve kana geçerler. ''Bazı lösemilerde kan dışında akciğer, karaciğer, beyin, böbrek, testisgibi organların tutululumu da olabilir.'' diyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm.Dr. Şükrü Yenice, sözlerini şöyle sürdürüyor: ''Çocuğun yüksek doğum ağırlığı ile doğması, erken doğum veya gecikmiş doğum,ailede lösemili kardeş olması, başka bir kanser sebebiyle kanser ilaçları veya ışın tedavisi yapılması, organ nakli sebebiyle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulanmış olması bazı genetik sağlık sorunları gibi etkenlerin çocukluk çağı lösemileri için öne sürülen risk faktörleri arasındadırlar.''



