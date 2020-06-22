Çocukların Tüketebileceği Balıklar Nelerdir?

Özellikle beyin ve göz sağlığının üzerinde önemli etkileri bulunan, çocukların gelişim sürecinde bolca tüketilmesi tavsiye edilen balıklar, çocukların beslenme listelerinde mutlaka bulunması gereken besinlerdir.

Omega 3 bakımından da oldukça zengin olan balıkların tüketilmesi çocuğun kas ve kemik yapısını güçlendireceği gibi zihinsel gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir. Yapılan araştırmalar sonucu omega 3’ün kalbi koruduğu, hafıza ve zekayı güçlendirdiği ve yağ yakımını artırdığından dolayı çocuklarda obezite riskini azalttığı bilinmektedir.

Omega 3 bakımından zengin somon, ton balığı, uskumru gibi balıkları çocuklarımız tükettiği zaman daha dikkatli davranılmalıdır. Sağlığımız için faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı balıklar denizin derinliklerinde yaşadıklarından dolayı yüksek miktarda ağır metal içerebilirler ki bu da özellikle çocuklarımızın sağlığını tehdit eder. Çocuklar için balık seçerken yüzey balıkları veya küçük tuzlu su balıkları tercih edilmelidir. Hamsi, sardalya, istavrit, uskumru gibi yüzey balıklarını çocuklarınız için tercih ederek çocuklarda sık görülen omega 3 eksikliğini giderebilir, yetersiz kalması durumunda Ocean Smart Gummies gibi güvenilir markaların çocuklar için omega 3 takviyelerini kullanabilirsiniz.

Çocuklar İçin Omega 3 Takviyesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çocuklar için omega 3 takviyesi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; takviye gıdanın ağır metallerden uzak, temiz ve soğuk sularda yaşayan, küçük cins balıkların gövde yağlarından elde edilmiş olmasıdır. Güvenilir ve bilindik markaların çocuklar için takviye ürünlerini içeriğini incelemek ve uygun takviyeyi çocuklarımıza kullandırmak, çocukların omega 3 eksikliğini giderebilir ve bağışıklığını güçlendirebilir.

Omega 3 takviyesi tercihi yaparken omega 3 içerisinde bulunan EPA ve DHA değerlerine de dikkat edilmelidir. Çocuklarda göz ve beyin gelişimine katkı sağlayan DHA oranı yüksek takviyeler tercih edilirken; yetişkinlerde omega 3 takviyesi seçilirken kalp sağlığını olumlu etkileyen EPA oranının yüksek olmasına dikkat edilir.