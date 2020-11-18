Deri hastalıklarında güzel gelişme

Halk arasında "Köpek Memesi Hastalığı" olarak bilinen ve kronik bir deri hastalığı olan Hidradenitis Suppurativa (HS) tüm dünyada onun 100 kişiden birinde görülüyor.

Ortaya çıkma nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, ilaç tedavisine yanıt vermeyen çözümlerde yöntemlerden yüzdürücü sonuçların sonucunun verildiğini vurguladı.

Y ter bezlerinin yoğun olduğu kıvrım bölgelerindeki kıl diplerinin iltihaplanması sonrası oluşan, ağrılı ve akıntılı şişliklerle seyreden Hidradenitis Suppurativa (HS) yaşam sırasında düşürerek günlük yaşamı etkiliyor. Hastalığın yaşta görülebilmekle birlikte 20'li yaşlarda ortaya çıktığına ve erkeklere oranla daha çok kadınlarda görüldüğünde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, 50'li yaşlardan itibaren görülme sıklığının azaldığını da sözlerine ekledi.

Köpek Memesi Hastalığı için farklı tedavi seçenekleri sununu söyleyen Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu: "Genetik yatkınlığı olabilen bir hastalık, ancak bulaşıcı olmayan Hidradenitis Suppurativa (HS) için erken tanı ve uzun süreli tedavi, ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olur; yaraların iyileşmesini isteyebilirsin. Ancak bu hastalık sivilce ya da apse zannedilirse ve hekime başvurulmazsa yıllarca doğru tanı konulamayabiliyor. Yapılan çalışmalarda, tanısının ortalama 7 yıl geç konulduğu görülüyor. Maalesef halk arasında hastalığın bilinmesi ve farkındalığı az "dedi.

Cerrahi tedavi

Hidradenitis Suppurativa (HS) Dermatoloji uzmanıyla birlikte multidisipliner gereken bir hastalık işaret eden Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, "Hastalığın ilaç ve tıbbi tedaviye yanıt vermemesi durumunda, yöntemlere başvuruluyor. Cerrahinin kararına ve zamanlamasına Dermatoloji uzmanıyla karar vermek daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor "diye konuştu. Akut bir apse varlığında ağrıyı hızlı bir şekilde gidermek için apsenin boşaltılması aktaran Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu diğer yöntemleri açıkladı: "Küçük lezyonlarda öğrenilen eksizyon tarif. Geniş lezyonlar da bulaşıcı çıkarılması, komşu veya uzak bölgeden doku taşınılarak kapatılması veya kendiliğinden iyileşmesi gerekir. Bu yöntem geniş eksizyon olarak tanımlanır. "

Hidradenitis Suppurativa (HS) kronik söylenen ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunuleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemahmetoğlu, "İlgili bölgelerin geniş olarak yürütülecek bu uygulamayı azaltacaktır. Yapılan ameliyata göre öğütülmüş uymak önemlidir. Cerrahi sonrası tekrar etmesini engellemek için özellikle sigaradan kaçınmak, kilo vermek ve kiloyu kontrol altında kalmak gerekir "diye konuştu.