Dextrocin Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Reçetesiz olarak eczaneden alabileceğiniz bir kremdir.

Beyaz renkli bir pomad olan dextrocin cilt üzerinde bakterilerden dolayı oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Enfeksiyonların dışında yara ve yanık izlerinin iyileşmesinde, dikili yaralarda, zedelenmiş durumdaki yırtıklar, kıl kökü iltihabı gibi bir çok cilt lezyonunun tedavisinde kullanılır. Yalnızca cilt üzerinde kullanılmalıdır.

Reçetesiz olarak eczaneden alabileceğiniz bir kremdir. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı çocuk temel ilaçları listesinde yer almaktadır. Yani çocukların kullanabileceği bir kremdir. Fakat yenidoğan temel ilaçlar listesinde bulunmamaktadır. Bundan dolayı yenidoğan bebekler üzerinde kullanılmamalıdır.

Dextrocin Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yan Etkileri

Cilt üzerinde olan problemlerin tedavisinde kullanıla bir pomad olduğundan dolayı problemli bölgenin üzerine bir pamuk ya da gazlı bezle sürülmelidir. Kremi sürdükten sonra bölgeyi temiz bir bez ya da gazlı bezle sarmalısınız. Bu işlem günde 3 kez tekrarlanmalıdır ve doktorunuzun söylediği süre boyunca yapılmalıdır.

Pomadı kullanmadan önce etken maddelerine dikkat etmelisiniz. Eğer etken maddelerden birine alerjiniz varsa pomadı kesinlikle kullanmamalısınız. Gözle temasından kaçınmalısınız. Gözle teması halinde gözünüzü bol suyla yıkamalısınız. Eğer pomada karşı bir hassasiyet gelişirse hemen pomadı kullanmayı bırakmalı ve pomadı uyguladığınız bölgeyi iyice yıkamalısınız. Uzun süreli ishal ve krampların görülmesi durumunda pomadı kullanmayı bırakmalı ve hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Çoğu ilacın yan etkileri bulunmaktadır. Pomadın en yaygın yan etkileri kan toplaması, deride döküntü ve kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissidir. Bunların dışında çok ciddi yan etkileride görülebilir. Bu ciddi yan etkiler aşırı duyarlılık, kan basıncında düşme ve baygınlık, kanlı ve mukuslu ishal, yüzde şişlik, ateş ve karın ağrısıdır. Bunların haricinde döküntü, alerjik reaksiyon yüzünden yüzde ve boğazda şişme ve kurdeşen gibi nadir olan yan etkiler görülebilir.