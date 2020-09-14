Dezenfektan Markaları Güvenli mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Türkiye'nin de korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Okullar, iş yerleri, cafeler, toplu taşımalar kısacası günlük hayatımızın her alanını vuran bu pandemi döneminde normalleşmeye gittiğimiz bu dönemde, dezenfektanlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Bireysel kullanımlarımız haricinde toplu alanlarda da antibakteriyel el temizleme sıvısı karşımıza sürekli çıkmakta. Oturduğumuz bir mekânda bile masamızın üzerinde olan bu el dezenfektanı ne derece etkili ve güvenilir mi? Bu dezenfektanları seçerken nelere dikkat edilmeli? Hepimizin aklında olan çeşitli sorular bunlardır. Antibakteriyel el temizleme jeli gibi dezenfektan ürünler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuşken, dikkat etmemiz gereken detayları sizlerle paylaşalım istedik.

Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu dönemde sanırım en önemli konulardan birisi el hijyenidir ve bunun için çeşitli dezenfektan markaları piyasaya çıkmıştır. Prof. Dr. Başar Cander, dezenfektanların içinde genel olarak etanol, propanol veya izopropanol gibi ürünlerin bir miktar sulandırılmış dilüsyonlarının kullanıldığını, bunlar yerine metil alkol kullanımı yapıldığı durumlarda, ürünün mikroplara karşı etkisiz kalabileceğini ve hatta zehirleyici etkiye sebebiyet verebileceğini söylüyor. Antibakteriyel el temizleme sıvısı gibi dezenfektan ürünlerin özellikle su ve sabun ile hijyeni sağlayamayacağımız alanlarda kullanılmasına özen göstermeliyiz. Bu ürünlerin DSÖ ve Sağlık Bakanlığı gibi yerlerden onaylı olması gerekmektedir. Bunların yanında iyi bir dezenfektan olması için şu özelliklere sahip olması gereklidir;

Kullanımı esnasında deriyi tahriş etmemeli ve mikroorganizmaların üremesini engelleyebilmelidir.

Kullanılabilecek diğer kimyasallardan etkilenmemelidir.

Kullanıcıya zarar vermemeli yani tüm cilt yüzeylerine uyumlu olmalıdır, deri üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmamalıdır.

Kalıcı bir etkiye ve temizleyici özelliğe sahip olmalı

Suda kolay çözünebilir olmalı.

Bilindik bir marka olmasına özen gösterilmeli.

Biosidal ehliyeti ve DSÖ veya sağlık bakanlığı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Pahalı Dezenfektanlar Daha Mı Etkilidir?

Şimdi bu kadar içerik özelliği saydıktan sonra akıllarda, gerçek bir dezenfektan pahalı olur o zaman gibi bir algı belirebilir. Aslında tam olarak böyledir demek mümkün değildir. Tabii merdiven altı üretim, çok ucuz markalara da dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Proxentin antibakteriyel el temizleme jeli , biosidal ruhsatlı olup, DSÖ ve sağlık bakanlığı gibi gerekli mecralardan onayını almış aynı zamanda yağmur yağınca çıkan şemsiyeciler gibi türememiş, yani köklü ve güvenilir bir markadır. Ellerde herhangi bir tahriş bırakmayan, aksine elleri yumuşatan ve saydığımız, dikkat edilmesi gereken bütün özelliklere sahip olan bir markadır. Alacağınız ürünün fiyatını ve performansını karşılaştırmayı ihmal etmeyin derim. Çok ucuz diye çok dandik, çok pahalı diye de çok kaliteli diyemediğimiz el temizleme sıvıları, özellikle şu dönemde gerçekten dikkat edilerek alınması gereken ürünler arasındadır.







