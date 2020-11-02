Diş beyazlatırken dikkat edin!

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş beyazlatma işleminin bilinen diş temizliğinden farklı bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Ofis ortamında Işın ile hekiminiz tarafından yapılan bir estetik tedavi yöntemidir" dedi.

Tek seansta beyaz dişlere sahip olabileceğini ancak Diş Hekimlerinin genelde beyazlatmayı ev tipi beyazlatma ile desteklediğini anlatan Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Bunun için de size özel plaklar üretilir ve hekiminiz tarafından belirlenen süre boyunca kullanırsınız. Etkili ve uzun süreli tedavi için ev-ofis tipini birlikte kullanmayı öneriyoruz" diye konuştu.

Genç bir görünüm için porselen laminaların hazırlanan dişlerin ölçüsü alındıktan sonra laboratuvarda özel olarak hekimin ve hastanın belirlediği formda dişler mumdan hazırlandığını dile getiren Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Bu dişler hastanın ağzında tek tek denenir ve nasıl durduğu gösterilir. Bu prova işlemi için hazırlanmış olan mumdan dişler hastanın ve hekimin ortak onayından geçtikten sonra, onaylanan formun aynısının porselen hali yapılır. Bu yöntem sayesinde mum üzerinde hastanın ya da hekimin arzu ettiği değişiklikler yapılabilir ve porselen istenen haline gelmiş, mükemmel gülüş yakalanmış olur. Sonuç olarak hasta bu tedavinin sonucunda nasıl bir görünüme kavuşacağını bilir" diye konuştu.



Porselen laminaların ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, daha sonra şunları kaydetti: "Ayrıca diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişlerde ve çürük olması ya da çapraşıklık nedeniyle porselen kaplanması gereken durumlarda da uygulanır. Bu teknik sayesinde istenen boy, renk ve formda dişler hazırlamak mümkün oluyor. Herkese uygulanabilmekle beraber çene bozuklukları, tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar sonucu ileri derecede diş eti tahribatlarının mevcut olduğu durumlarda uygulanmaz."