Dudak Dolgusu Hakkında Korkulacak Bir Durum Var Mı?

Dudak dolgusu yaptırmadan önce yapmanız gereken ilk şey alanında uzman bir doktor bulmak ve bu işleme onunla devam etmektir. Eğer ördek dudaklı olmak istemiyorsanız, dudaklarınızın çizgisi tamamen kaybolsun istemiyorsanız alanında uzman bir doktor ile bu işlemi yaptırmanız tavsiye edilmektedir.

Bir başka açıdan bakacak olursak da oluşan yan etkiler bir bakıma size de bağlıdır çok abartı veya sık dudağınıza uygun olmayan bir şekilde dudak isterseniz ya da zararlı bir madde enjekte edilmesine izin verirseniz dudaklarınız istediğiniz gibi olmayacaktır. Bu sebeplerden ötürü en iyisi uzman bir doktorla bu küçük operasyonu yapmaktır.

Eğer dudaklarınız ince ise, dudaklarınızda eşitsizlik var ise, dudaklarınızda doğuştan gelen bir eğrilik var ise dudak dolgusu yaptırmak tam da size göredir. Dudak dolgusu yaptırmaya karar verdikten ve uygun doktoru bulduktan sonra bu işlem en fazla on beş yirmi dakika sürecektir. Dudağınızda geçici (örneğin 6 8 aylık) bir dolgu istiyorsanız dudak dolgusu için doktorlar genellikle hyalüronik asidi tercih etmektedirler. Çünkü bu madde insan vücudunda normalde de vardır ve tamamen zararsızdır. Eğer dolgu yapıldıktan sonra dudaklarınızı beğenmezseniz doktorunuz enjekte ettiği bir maddeyle dudaklarınızı 5 dakika içerisinde eski haline getirebilir.

Popo Estetiği Neden Yaptırılır?

Kalçalarınız eskisi gibi sıkı değilse ve bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa popo estetiği tam da size göre bir operasyondur. Kalçalarınızın daha genç ve doğal formunda görünmesini istiyorsanız kalçalarınızı kaldırtabilirsiniz ve büyütebilirsiniz. Popo estetiği yapılırken kişinin kendi vücudundaki başka bir bölgeden alınan yağ popoya eklenir. Bu yağ kişinin kendisine ait olduğu için işlem sonucu çok doğal olacaktır ve bu sayede sanki estetik yok gibi görünecektir. Eğer kişinin kendi vücudunda bu estetiğe yeterli yağ yoksa dolgu maddeleri de kullanılabilir. Popo estetiği operasyonu genellikle bir buçuk iki saat sürer ve operasyon yapılmasından önceki altı saat boyunca yemek yenmemesi ve herhangi bir şey içilmemesi gerekmektedir.

Popo estetiği operasyonu sonrasında iyileşme süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Eğer sağlığınız, fizikiniz ve çevreniz de uygunsa bir hafta içerisinde ağırlık kaldırmama zorlanmama şartıyla ayağa kalkabilirsiniz. Popo estetiği operasyonundan sonra ağırlık kaldırmamalısınız, koşmamalısınız. Ne kadar çok dinlenir vücudunuzu zorlamazsanız o kadar çabuk iyileşirsiniz. Eğer belinizi kalın buluyorsanız ve bu durum sizi çok rahatsız ediyorsa popo estetiğinizle birlikte belinizi de inceltebilirsiniz. Belinizden alınan yağ poponuza enjekte edilir ve sonuç; ince, kıvrımlı bel ve dik, sıkı bir popo. Tabi bunlar için en başta alanında uzman bir doktor ile görüşmeniz gerekmektedir.

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