Egzamanın tetikçileri, meslek ve hobi

Bazı meklekler ve hobiler, egzamanın en önemli nedeni. Bu deri rahatsızlığından kaçınmak için alınabilecek önlemler de var.

Oldukça sık görülen bir deri hastalığı olan egzama, derinin üst tabakalarında yangıya sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya çıkan bir reaksiyondur. Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzm. Dr. Kübra Esen Salman, "Temizlik, bulaşıkla uğraşan kişiler, fırın işçileri, kuaförler, diş teknisyeni, doktor, hemşire gibi sağlık personeli, çimento, tuğla, boya, resim, maket, bahçe işi ile uğraşan kişiler tahriş edici ve alerjen maddelerle daha sık maruz kaldıkları için el egzaması gelişmesine daha yatkındır. İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engeller" açıklamasında bulundu.

İlaçlara dikkat

Dr. Salman, bazı ilaçlar ve güneş ışınlarının özellikle ışığa duyarlılığa bağlı gelişen egzamaları tetikleyebildiğini söyledi; şu bilgileri verdi: "Başlangıç dönemi belirtileri kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanmadır. Daha sonra hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir, yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Tedaviye başlamadan önce gebelik, emzirme, dahili hastalıklar gibi nedenlerle düzenli kullanılan ilaçlarla ilgili doktorun mutlaka bilgilendirilmesi gerekir. Tedavi için doktorunuz gerekeni yapacaktır."

Alınacak önlemler

Dr. Salman, egzama için alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: "Su ve sabunla uzun süreli temastan kaçınıp el temizliğinde sabun yerine derinin PH'ına uygun, kokusuz ve renksiz bir temizleyiciyle yapılmalı. Eller ılık su ile yıkanmalı. Özellikle uzun seyirli formunda nemlendiriciler derinin kaybettiği nemi kazandırmaya yardımcı olabilir. İş yaparken yüzükler çıkarılmalı. Temizlik, bulaşık, çocuk bakımı gibi işlerde yardımcı desteği veya bulaşık ve çamaşır makinesi ya da kısa süreli profilaktik eldiven kullanılmalı. Pudralı eldivenler yerine içi pamuklu olanlar kullanılmalı. şampuanlama sırasında kısa süre ile eldiven giyilmesi zayıf iritan maddelerin deriye olumsuz etkisini azaltır. Tuvalet temizleme gibi uygulamalar sırasında deterjan ile ellerin teması kesilmeli. Domates, portakal, limon gibi maddelerle doğrudan el teması engellenmeli. Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçınılmalı.

Eğer mesleki nedenli bir egzama düşünülüyorsa kısa süreli meslek değişikliği, kalıcı bir sorun varsa hekimlerin önerisi ile meslek değişikliği gündeme gelebilir.