EİB virüse takılmadı

Egeli ihracatçılar Asya Pasifik Bölgesi'nde Turquality, Ur-Ge projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğü başarılı pazar stratejisini yeni işbirliği ve ortaklıklarla geliştirerek, ihracat menzilini genişletmeyi hedefliyor

Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60'ını sağlayan, küresel ticaretin ve enerji naklinin çok büyük bir kısmının gerçekleştiği Asya-Pasifik bölgesi Türk ekonomisi ve Türk ihracatçısı için stratejik bir öneme sahip.

Dengeleri değiştiren pandemi sonrası ihracatçılar için bölgede öne çıkan sektörler gıda ve doğal taş. Bunun yanı sıra Çin'e duyulan güvensizlik Asya-Pasifik ülkeleriyle ikili ticari ilişkilerde konfeksiyon gibi bazı sektörlerin yıldızının parlayabileceği, ibrenin Türkiye'nin lehine çevrileceği görüşleri de hakim.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği online video konferansta Tokyo Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı, Sydney Ticaret Ateşesi Selçuk Bozok, Melbourne Ticaret Ateşesi Tayfun Kılıç'ın katılımıyla koronavirüs sürecinde Japonya ve Avustralya'da alınan tedbirler, ülke ekonomilerinin salgın sonrasındaki durumu, ülkelerin dış ticaretindeki gelişmeler ve gelecek döneme dair fırsatlar masadaydı.

Asya-Pasifik ülkelerinde kademeli olarak normale dönülmeye başlandığını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya ekonomisini doğru okumak ve anlamak adına küresel üretim ve ticaret açısından yeni bir ağırlık merkezi haline gelen Asya Pasifik bölgesindeki gelişmelerin Türk ihracatçısı tarafından iyi izlenmesi gerektiği görüşünde.

"Zeytin, zeytinyağı, su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar Ege İhracatçı Birlikleri'nin Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğu sektörler. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin Japonya'ya ihracatı yüzde 27'lik düşüşle 163 milyon dolar, Avustralya'ya ihracatı ise yüzde 10'luk düşüşle 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri ise son 5 aylık dönemde Japonya'ya yüzde 3'lük artışla 40 milyon dolar, Avustralya'ya ise yüzde 1'lik artışla 47 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Japonya ve Avustralya nasıl kendi hinterlandından alışveriş yapıyorsa Türkiye'de ihracatının yüzde 80'nini Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapıyor. Geri kalan yüzde 20'yi uzak coğrafyaya yapıyoruz. Türkiye'deki bu büyük potansiyelin yeni iş birlikleri ve katma değeri yüksek yatırımlarla Asya-Pasifik bölgesiyle olan entegrasyonumuzu hızlandırmasını ve sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesini istiyoruz."

İhracat çıtası yükseliyor

Jak Eskinazi, yeni fırsat kapılarının aralanması için sıkı mesai yaptıklarını, pazara giriş çalışmalarının sonuçlarını aldıklarını sözlerine ekledi. "Ege İhracatçı Birlikleri olarak Japonya Chiba'daki Foodex Japan Gıda Fuarı'na 20 yılı aşkın süredir milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Çin Şanghay'da 5-10 Kasım'da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu da bu yıl biz yapacağız. Uzak Doğu ağırlıklı tüm dünyadan gelecek ithalatçılara Türk ihraç ürünlerini tanıtacağız. Doğal taş sektörümüz ise geçen sene Avustralya'ya düzenlediği sektörel ticaret heyeti sonrasında önemli iş bağlantılarıyla döndü. Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla "Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"yle iyi bir ivme yakaladık. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ihracat menzilini genişletmekte uygulayacağı yol haritasını belirlerken bölgedeki gelişmeleri aktararak geniş bir istişare imkanı sunan Ticaret Müşavirlerimizin rolü ihracatçılar için önem arz ediyor."