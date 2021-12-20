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Ekonomi, diş sıkma hastalığını artırdı

Son dönemde ekonomideki yaşanan hareketlilik nedeniyle patron hastalığı olarak adlandırılan bruksizm yani dişleri sıkma hastalığının görülme sıklığı arttı. İş insanları, esnaflar, işini kaybetme korkusu yaşayanlar başta olmak üzere birçok insanda görülen brukizm yüzünden hastalar, dişlerini kırılabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor, çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar

Ekonomi, diş sıkma hastalığını artırdı
20 Aralık 2021 Pazartesi 13:28

Bruksizm hakkında bilgi veren DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

Arzu Yalnız, patron hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın özellikle son aylarda ekonomide yaşanan hareketlilik nedeniyle daha sık görüldüğünü belirterek “Ekonomik sıkıntıların yaygınlaştığı, dövizdeki ani oynamaların yaşandığı, siyasi çalkantıların olduğu dönemlerde iş insanları ve özellikle de patron ve yönetici pozisyonundaki kişilerde bu hastalığın görülme oranında yüzde 40’ları bulan bir artış gösteriyor. Şu anda da benzer bir dönemdeyiz. O nedenle bu sıkıntıyı yaşayıp tedavi için başvuran çok sayıda hastamız var. Çünkü insanlar, büyük bir belirsizlik yaşıyor. Bu belirsizlik ve stres büyük bir şirketin yöneticisinde de küçük esnafta da işini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalıda da görülebiliyor” diye konuştu.

Çözümü var mı?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümü için her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bu plağı gece kullanmanın dışında bazı hastalarımıza özellikle de kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kasılma gün boyu devam ediyor. Kasların gevşemesine yönelik tedaviler uygulanabileceği gibi diş problemlerinin hallolması da sorunu çözebilmekte. Hatta kasların rahatlaması için botoks yapılabilir. Dişlerin eski haline getirilmesi için restore çalışmaları yapılabilir. Öte yandan stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte. Özet olarak herkeste bunun nedeni ve çözümü farklı.”

İskelet yapısını bozabilir

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” dedi.

Etiketler; #ekonomi #diş sıkma #bruksizm #diş kırılması
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