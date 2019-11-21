Elektronik aletler geç konuşturuyor

Günümüzde elektronik aletlerin yaygın kullanımının çocuklar için önemli iletişim sorunlarına neden olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi'nden Psikiyatrist Uzm. Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Oyuncak ve oyun yerini alan elektronik aletler, çocuğun bireysel, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor.

Anne babaların bir kısmı, çocuğun yaşıtlarına uygun becerileri göstermesini engelleyen bu aletlerle çocuklarını çok erken yaşlardan itibaren tanıştırıyor. Bu, birçok gelişimsel problemle birlikte konuşma gecikmesi de getiriyor. Özellikle 1,5 ile 3 yaş aralığında çocukların anne babalarının daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Önce nedeni bulunmalı

Her çocuğa göre değişiklik göstermekle birlikte, tam konuşma halinin genel olarak 3 yaş civarında olduğunu belirten Çakmakçı, şu bilgileri verdi: "Geç konuşmanın çok sayıda nedeni var. Bu noktada anne babalar daha dikkatli olup öncelikle çocuklarında geç konuşma sorunu olduğunu fark ettikleri zaman bir uzmana başvurmalıdır. Çünkü nedeni belirlemek için çocuğun yaşına uygun zeka ve gelişim testlerini uygulamak ve yorumlamak gerekir. Tüm bunlar normalse konuşmada gecikmeye neden olabilecek çevresel faktörler incelenmeli" şeklinde konuştu.

Anne babaya düşen

Çakmakçı, bu konuda anne babalara düşen görevleri de şöyle sıraladı: "Mutlaka çocukları ile birlikte geçirebilecekleri kaliteli zamanlar yaratmalıdır. Örneğin oyun saatleri yaratılmalı. Telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar kullanımı, özellikle 3 yaşa kadar oldukça sınırlandırılmalı. Çocuğun yanlış söylediği ya da telaffuzda zorlandığı sözcükler düzeltilmemeli.Aynı şekilde bebeksi konuşmalar şirin olduğu düşüncesiyle yüceltilmemeli. Çocuk konuşurken sabırla dinlemeli ve kısa, net ve anlaşılır karşılık vcerilmeli. Her gün kitap okuma saati yapılmalı, sözcük dağarcığı zenginleştirilmeli. Okunanlarla ilgili konuşmak, uygun olanları canlandırmak faydalı olur. Çocuğun işaretle gösterdiği şeyleri anında gerçekleştirmek yerine, işaret ettiği şeyin adını söyleyip sonrasında birlikte hareket etmek daha faydalı olur. Şarkı, şiir ve tekerleme oyunları oynamak çocuğun sözcük dağarcığını ve ses/söz farkındalığını artırır.