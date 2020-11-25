En Kaliteli Cilt Bakım Ürünleri İçin Adresiniz Turuncu Kasa

Kusursuz, ışıltılı ve güzel bir cilde sahip olmanın yolu düzenli olarak cilt bakımı yapılmasından geçiyor.

Ancak yaygın kanının aksine cilt bakımı için çok fazla ve pahalı ürün kullanılması gerekmiyor. Çok fazla ve çok pahalı ürün kullanılması cilt üzerinde mucizevi bir etkiye yol açıp kusursuz bir görünüme sahip olunmasını sağlamıyor. Uzmanlar önemli olanın cilt bakımının doğru ürünlerle ve doğru şekilde yapılması olduğunun altını ısrarla çiziyorlar.

Günlük hayatta pek çok kadın bulunacakları ortama göre hemen her gün hafif ya da yoğun bir makyaj yapmayı tercih ediyorlar. Hem makyajın hem de diğer faktörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak hem de gelecekteki cilt güzelliğine ve sağlığına yatırım yapmak için gün içerisinde bol miktarda su içilmesi ve günlük cilt bakımı uygulamalarının yapılması gerekiyor.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için en önemli konunun kişinin cilt tipini öğrenmesi olduğu biliniyor kendi cilt tipini bilmeyen kişiler kulaktan dolma laflarla cilt bakım ürünleri almayı tercih edebiliyorlar ve bilinçsiz bir şekilde yanlış ürünlerin kullanılması söz konusu olabiliyor. Kuru ciltler için daha yoğun, yağlı ciltler için ise daha hafif yapılı ürünlerin tercih edilmesi doğru cilt bakım uygulamalarının temeli olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte cilt bakımı uygulamaları esnasında hangi ürünlerin kullanıldığı kadar bu ürünlerin hangi sırayla uygulandığı da önem taşıyor. Cilt bakım ürünlerinin doğru sıra ile uygulanması bu ürünlerden sağlanacak faydanın da en üst seviyede olmasında büyük bir rol oynuyor.

Doğru cilt bakım ürünleri olarak seçilen makyaj temizleme suyu ya da temizleme sütü ile makyajın ciltten temizlenmesi ile günlük cilt bakımı uygulamalarına başlanması gerekiyor. Makyaj temizleme için kullanılan ürünlerin; göz makyajı temizleyicileri, micellar su, çift fazlı temizleyiciler gibi bir çok farklı çeşidi bulunuyor. Bir pamuk yardımıyla cilde masaj yaparak ürünün uygulanması ile cildin makyajdan tamamen arındırılması mümkün oluyor.

Ardından cilt tipine uygun yüz yıkama jeli ya da yüz yıkama köpüğü kullanılıp makyaj temizleme işleminin ardından ciltte kalan küçük makyaj kalıntılarının ve makyaj temizleme ürününün ciltten arındırılması önemli noktalar arasında yer alıyor. Yüz makyajdan arındırılıp yıkama ürünüyle temizlendikten sonra yine cilt tipine uygun bir tonik yardımıyla gözeneklerin sıkıştırılması sağlanıyor. Akşamları yapılan cilt bakımı uygulamalarının son adımını ise cildin nemlendirilmesi oluşturuyor. Cilt tipine uygun bir yüz kreminin tercih edilmesi bakımına özen gösteren kadınların daha yumuşak bir cilde sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, makyaj yapmadan önce de cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi kullanılacak olan ürünlerden daha iyi bir performans alınmasını sağlıyor. Haftada bir kaç kez peeling yapıldığında cildin ölü derilerden arındırılması; yine haftalık olarak maske uygulandığında da daha sağlıklı bir cilde sahip olunması mümkün olabiliyor.

Cilt bakımı uygulamaları yalnızca kadınların ihtiyaç duyduğu bir konu olmayıp aynı zamanda erkeklerin de kendilerine özel bir cilt bakım rutininin olması gerekiyor her gün traş olmak erkeklerin cildinde ciddi tahribatlara yol açtığı gibi dış etkenlere de açık hale getiriyor. Zaman zaman bu nedenden dolayı erkekler kızarıklık ve kıl dönmesi gibi sorunlarla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Erkek cildi kadın cinsine göre daha kalın bir yapıda olduğu ve hormonal yapıları nedeniyle daha fazla yağ ürettiği için erkek cildinin de düzenli olarak temizlenmeye ve bakıma ihtiyacı bulunuyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi ciltlerine özen göstermelerini sağlayacak temel bakım alışkanlıklarını edinmeleri; daha sağlıklı ve daha iyi bir görünüme sahip olmalarının yanı sıra uzun vadede ciltlerinin de genç kalmasını sağlayabiliyor.

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