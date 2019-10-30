Engelliler için işaret dili öğreniyorlar

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle personelin işitme engelli hastalar ile iletişim sorununu aşmasına katkı sağlamak için hastanelerde işaret dili kursu açıldı.

Engelliler için işaret dili öğreniyorlar
30 Ekim 2019 Çarşamba 13:45

Mesai saatleri dışında kursa katılan personele, Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitmenler tarafından 2,5 ay eğitim verilerek, işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçilecek.

Hizmet kalitesi arttı

Bu kapsamda hastanelerde görevli 60 personel, işaret dili alfabesini, günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri, zaman ve duyguları anlatmayı öğrenerek, işitme engellilere her konuda yardımcı olmak için parmak alfabesi eğitimi alıyor. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Nilüfer Kılıç, "Bu eğitim sayesinde hastanemize gelen işitme engelli hastalara yönelik hizmet kalitemiz arttı. İşitme engelli hasta şikayetini anlatırken anlayamıyorduk, bu nedenle sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntı ortadan kalktı. Eğitim alan personeli hastanenin tüm birimlerine eşit şekilde dağıtıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: AA
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