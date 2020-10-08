Fazla kilolar idrar kaçırma nedeni

20 yaş üstü kadınların %15'inde, 65 yaş üstü kadınların ise %50'sinde görülebilen istemsiz idrar kaçırma, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sağlık problemlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Bu durum, menopoz, obezite, depresyon, sigara kullanımı, çok sayıda normal doğum yapmış olmak gibi faktörlerle de gelişebiliyor. Bununla birlikte de depresyon, anksiyete, toplumdan soyutlanma, iş gücü kaybı, tekrarlayan genital mantar, selülit gibi yumuşak doku enfeksiyonları, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, kadınlarda istemsiz idrar kaçırmanın kişiye özel tedavilerle ortadan kaldırılabileceğini belirterek, konu ile ilgili önemli önerilerde bulundu.

İstemsiz idrar kaçırmalar çoğu zaman genetik faktörler, menopoz, ileri yaş, çok sayıda normal doğum, üreme organlarındaki sarkıklıklar, vajinal operasyonlar ve vajinal radyasyondan kaynaklanabilir. Fazla kilolar, depresyon, sigara, alkol ve fazla kafein tüketimi de önemli etkenlerdendir. İstemsiz idrar kaçırmaların aniden başlaması, kanamalı olması veya hastada karın ağrısı şikayetine neden olması durumunda hiç vakit kaybetmeden alanında uzman bir doktora görünmek gerekir.

İstemsiz idrar kaçırmalarınızdan 6 haftada kurtulabilirsiniz

İdrar kaçırmadan kişiye özgü planlanan tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkün olabilmektedir. Hastanın idrar kaçırma nedeni ve tipi belirlendikten sonra uygun tedavi yöntemi belirlenir. Öncelikle hastanın yaşam şeklini değiştirmesi, alkol, sigaradan ve kafein gibi içeceklerden uzak durması, fazla kilolarından kurtulması, stres ve depresyon gibi olumsuz durumlardan kurtulması gerekir. Daha sonra ise hasta düzenli olarak pelvik taban kasları egzersizleri (Kegel vb) yaparak stres tipi idrar kaçırmadan kurtulabilir. Sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi için mesane eğitimi en etkili yöntemdir. Hem stres hem de sıkışma tipi idrar kaçırması olan menopoz dönemindeki kadınlarda bu yöntemlere topikal vajinal östrojen eklenmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir. Tüm bu önlemler en az 6 hafta uygulanmakta, fayda görülmediği takdirde de medikal veya cerrahi yöntemlere geçilmektedir.



