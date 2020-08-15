Fransız Askısı Nedir?

Silikon malzemeyle kaplı, esnek iplerle cildin gerilmesi yoluyla daha genç bir görünüm sağlanan ameliyatsız bir yüz gençleştirme yöntemidir. Fransa’da geliştirildiği için Fransız Askısı olarak adlandırılır. Bazen de örümcek ağı ya da iple askı olarak isimlendirilir.

Deneyimli estetik/plastik cerrahlar tarafından uygulanmalıdır. Fransız askısı sarkma ve kırışıklık tedavilerinde kullanıldığı için en sık kullanıldığı bölge yüz ve boyun bölgesidir. Ayrıca vücudun diğer belli bölgelerine de uygulanabilir.

Kimler İçin Uygundur?

Fransız askısı, ameliyat olmak istemeyen veya genel anesteziden kaçınan ama cildinin genç ve canlı görünmesine ihtiyaç duyan kadınlar ve erkekler için ideal bir estetik uygulamadır. En etkileyici sonuçlar, ince kırışıklıkları olan ve hafif derecede gevşeklik gösteren ciltlerde sağlanır.

Sadece sarkan yüz hatları için değil, aynı zamanda çeşitli nedenlerle oluşan yüzdeki asimetrinin giderilmesi için de etkili bir yüz askılama yöntemidir.

Yan Etkisi Var Mı?

Uygulama esnasında kullanılan ipler tamamıyla insan cildine uyumlu, iç malzemesi polyester, dış malzemesi ise silikondan yapılan iplerdir. İşlemin yan etkisi neredeyse hiç yoktur. Kişi uygulamanın ertesi günü normal hayatına devam edebilir.

İplikler Ne Kadar Süre Kalıcıdır?

Fransız askısı, diğer gençleşme uygulamalarına oranla daha fazla tercih edilmektedir, çünkü teknolojik olarak en gelişmiş yöntemlerden biridir. Bununla birlikte kalıcılığı diğer yöntemlere göre çok daha uzundur. Uygun kişilerde yüz germe cerrahi operasyonun tam bir alternatifi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fransız askısı işlemi uygulandıktan birkaç yıl sonra, arzu edildiği takdirde, mevcut iplikleri tekrar germek, yeni ipliklerle yeni işlem yaptırmak veya başka bir gençleştirme tekniği uygulamak mümkündür.