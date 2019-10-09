Gebelikteki diyabet çocuk için de risk

Prof. Dr. Filiz Yanık, "Diyabetli kişinin gebeliği, sadece kendinin değil, fetusun da şeker mekanizmasını bozuyor" dedi.

Perinatoloji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık, özellikle obez hastalarda bunu daha sık gördüklerini ifade etti, "Gebelikte diyabet son derece önemli. Bu yüzden anne adayları çok dikkatli olmalı" dedi. Yanık, obezitenin çağın çok ciddi problemi olduğuna dikkati çekerek, gebelerin obezite problemlerini önlemek için gebelikten önce kilo vermeleri ve spor yaparak günlük yaşantılarını düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ciddi sıkıntılar

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti: "Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. En çok da karşımıza çıkan gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz." Prof. Dr. Yanık, şeker hastalığına bağlı böbrek sorunu varsa yüzde 50 gibi oranla bu hastalarda preeklampsi gelişebildiğini belirterek, bunların annenin hayatını tehlikeye atabilecek çok ciddi sorunlar olduğuna işaret etti. Gebelikte şeker hastalığının özellikle fetusu da ciddi riske attığını ifade eden Yanık, "Fetusun kendi şekerini kendi düzenleme mekanizmaları bozuluyor. Bu durum fetusun gelişimini oldukça etkiliyor ve iri bebeklerle karşılaşıyoruz. Sonrasında iri bebekler doğum sırasında sıkıntı yaşıyor ve bununla birlikte doğum travmaları oluşuyor" dedi. Prof. Dr. Yanık, şekeri yüksek gebeler tedavi edildiğinde birçok sorunun engellenebildiğini de sözlerine ekledi.