Göğüs ağrısı ile gittiği hastanede şans eseri hayatta olduğunu öğrendi!

İzmir'de, üniversite sınavına hazırlanan 17 yaşındaki Özenç Madenüs'ün kalbinin yarısını kaplayan 8 santimetre boyutundaki kitle, hızlı teşhis ve başarılı açık kalp ameliyatıyla çıkarıldı

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Madenüs, ailesi tarafından bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuk Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Timur Meşe tarafından muayenesi ve tetkikleri yapılan genç kızın kalbinin sol kulakçığında kitle tespit edildi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Karaçelik, uzman doktorlar Çağatay Bilen ve Ömer Faruk Gülaştı, kitlenin kalp damarlarının dolaşımını durdurması ya da parça kopması halinde felç ihtimaline karşı Özenç Madenüs'ü acil ameliyata aldı. Genç kızın kalbinin yarısını kaplayan 8 santimetrelik kitle, açık kalp ameliyatıyla çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Madenüs, taburcu edildi.

"Şans eseri hayatta yaşıyormuşum"

Özenç Madenüs, babası kısa bir süre önce kalp krizi geçirdiği için bu hastalığın belirtilerine karşı çok hassas olduğunu, ailesine göğsünde ağrı olduğunu söyleyince de hemen hastaneye başvurduklarını belirtti.

Kalbinde bir kitle olduğunu öğrendiğinde korktuğunu anlatan Madenüs, şöyle konuştu:

"Çünkü daha önce hiç ameliyat olmadım. Bir de açık kalp ameliyatına giriyorsunuz, riskli bir ameliyat. Hemen karar verebilmiş olmam güzel oldu. Ameliyattan sonra sadece dikiş ağrılarım var. Şans eseri yaşıyormuşum. Benim için büyük bir şans çünkü yazın hareketliydim. Kalbimdeki kitlenin çok tehlikeli olduğunu söylediler. Bir aylık rötarla da olsa üniversite sınavına hazırlanmaya devam edeceğim. İlk hedefim hukuk fakültesi ama gazeteci de olmak isterim."

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meşe de gençlerdeki göğüs ağrılarının mutlaka hekimler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Tanının erken konulduğunu, bu anlamda Özenç'i şanslı bulduklarını dile getiren Meşe, "Sol kulakçık içinde oldukça büyük bir kitleyi fark edince şaşırdık. Bu kitle kalbin hareketiyle sol karıncığa girmişti. Aciliyeti olduğu için hemen operasyon kararı aldık. Kitlenin büyük olması ve sol karıncıkla kulakçık arasındaki kapakçıkla birlikle girip çıkması, ani bir ölüm riski taşıdığı için hızlıca değerlendirdik. Cerrahlarımız da kitleyi çıkardı. Kalbinde hiçbir sıkıntı kalmadı." diye konuştu.

Açık kalp ameliyatını yapan ekipte yer alan Doç. Dr. Karaçelik de Özenç Madenüs'e hızlı bir şekilde teşhis konulduktan sonra klinikteki genç cerrahlarla ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Ameliyatın risklerini aileye anlattıklarını vurgulayan Karaçelik, bu büyüklükte kitlenin çocuklarda seyrek görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İyi huylu kitle oldukça büyüktü, 8 santimetre çapında bir armut büyüklüğünde neredeyse kalbin yarısını kaplıyordu. Kalbin sol tarafını tamamen doldurmuş hatta sol karıncığa doğru uzanan bir kitleydi. Normalde yetişkinlerde bile gördüğümüz kitlelerden daha büyüktü. Eğer kitle çıkartılmasaydı felce veya kalbin dolaşımını durdurup ölüme sebep olabilirdi. Bazı hastalar ve yakınları bu tip kalp hastalığı belirtilerini önemsemiyorlar, 'bu tür şikayetler strestendir' diyorlar. Burada ailenin duyarlılığı önemliydi."

Baba Harun Madenüs ise kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi. Teşhis ve ameliyatın çok hızlı gerçekleştiğini ifade eden Madenüs, "Doktorlarımıza güvendik. Çocuğumuz hayatta. Doktorlarımız çocuğumuzun yaşantısına bir yaşantı daha kattılar." ifadelerini kullandı.