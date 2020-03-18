Göztepe temizlik ile tüm sorunlarınızı çözün!

Temizlik; kirli, lekeli, pis olarak açıklanan temiz kelimesinden türemiştir ve temiz olma durumu, temiz durma ve tutma durumu ve son olarak temizleme işi şeklinde açıklanır.

Temizlik şirketi sektörü belirli bir kadro ile çalışan küçük çaplı ve ev temizliğinden başlayıp daha büyük çaplı işler yapan ve temizliğe her ihtiyacınız olduğunda ulaşabileceğiniz firmaları içinde bulundurur. Göztepe Temizlik; eğitimli personelleri, kaliteli temizlik araçları ve hızlı ve etkili servisi ile hizmetinizdedir. Göztepe Temizlik firmasına ulaşmak için, 0216 478 58 12 numarasını arayabilirsiniz.

Hizmet Çeşitliliği

Göztepe Temizli, temizlik şirketi pek çok hizmeti bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar;

Ev Temizliği: Yaşam alanı olan ve vaktin büyük bir kısmını geçirilen yer olan evlerin daima temiz olması istenir. Evin temizliğine bakılarak çoğu zaman evde yaşayanların temizliğine karar verilir. Evlerin temiz olmasını önemli kılan bir diğeri sebep ise sağlığın tehlikeye atılmaması böylece enfeksiyon riskinin azaltılmasıdır. Evde yaşayanların çalışması nedeniyle temizlik için yeterince vakit ayıramaması ya da yaşlılık gibi durumlar profesyonel destek almayı gerekli kılar. Göztepe Temizlik, temizlik şirketi evlerinizi özenle temizleyecektir.

Ofis Büro Temizliği: Çalışanların bazen evlerinden de çok fazla zaman geçirdiği yerlerdir ofisler veya bürolar. Burada çalışan insanların sayıca çokluğu sürekli temizlik gerektirmesine sebebiyet oluşturur. İşverenler kendi sağlıklarını ve çalışanlarının sağlıklarını emniyete almak ve çalışanlarına hijyenik bir iş ortamı sunmak için ofis ve büro temizliğine dikkat etmektedirler. Ayrıca ofis veya büronun temizliği müşterilerin tercihlerini etkilemektedirler. Göztepe temizlik, ofis ve büroların temizliğini üstlenecek, elektronik eşyalarınızı da büyük bir hassasiyetle temizleyecektir.

Dış Cephe Cam Temizliği: Kat sayısının fazlalaştığı binalarda temizlik oldukça zor bir hal alır. Yüksek cam plazaların temizliği profesyonel bir ekip olmadan temizlenemez. Temizlenmesi risklidir ve ne kadar temizlenirse temizlensin yeterli olmayacaktır. Camların iyi bir şekilde temizlenmesi ışığı geçirgenliğini arttıracak böylece içerisinde çalışanların gün ışığını almaları sağlanacaktır. Dış cephe cam temizliğinizi güvenle Göztepe Temizlik’e yaptırabilirsiniz.

Halı Yıkama ve Temizlik Hizmetleri: Verilen bu hizmet ikiye ayrılır. Bunlar, yerinde halı yıkama hizmeti ve profesyonel halı yıkama hizmetidir. Göztepe Temizlik, temizlik şirketi evlerinize aynı gün gelerek halılarınızı özenle ve kaliteli malzemeler kullanarak yıkamaktadır. Profesyonel halı yıkma hizmeti ise evlerinizde yıkadığınız halılarınızın yeterince temizliğinin sağlanamadığı durumlarda halılarınıza tam bir temizlik sağlanarak, halıların uzun süre temiz kullanılmasını sağlar.

İnşaat Sonrası Temizlik: Diğer temizlik hizmetlerine istinaden inşaat sonrası temizlik daha zordur. Çünkü bu temizlik hizmeti çıkarılması zor olan çimento, kum, alçı gibi maddelerle mücadele eder. Hangi maddenin, hangi temizlik ürünü ile çıkarılacağı bilinmediğinde ise bu durum daha zor bir hal alır. İnşaat sonrası temizliğinizin özenle yapılması ve tertemiz evlere veya işyerlerinin keyfini çıkarmak için Göztepe Temizlik’i tercih edin.

Villa Temizliği: Ev ve apartmanlara istinaden villalar daha büyük yaşam alanlarıdır. Yaşam alanının genişliği temizliğini zorlaştırmakta ve temizlik için harcanan sürenin artmasına sebep olmaktadır. Villalarınızın temizliğini Göztepe Temizlik, hassasiyetle yapacak, temizlenmedik hiçbir yer kalmayacaktır.

İbadethane Temizliği: İbadethaneler toplu kullanım alanlarıdır. Her toplu kullanım alanı gibi ibadethanelerinde temizliği özenle yapılmalı böylece enfeksiyon riskinin azaltılması gerekmektedir. İbadethanelerin iyi bir şekilde temizlenmesi için Göztepe Temizlik hizmetinizde.

Koltuk Yıkama: Koltuk temizliğini üstlenen Göztepe Temizlik, son teknoloji ekipmanları ile evleriniz veya işyerlerinizde bulanan koltuklarınızı özenle temizleyecek ve sizlerin tekrar kullanımına sunacaktır.

Fabrika Temizliği: Fabrikalar alanının genişliği ve kullanılan araç gereçlerin farklılığı ile temizlenmesi zor lekelere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle gıda sektöründe hizmet veren fabrikalar için detaylı temizlik olmazsa olmazdır. Göztepe Temizlik, fabrikaların zemin temizliğini, tavan temizliğini, dış cephe temizliğini ve makine temizliğini hassasiyetle gerçekleştirecektir.

Fuar Stant Temizliği: Stantların temizliği müşterilerin o stanttan alışveriş yapma potansiyelini arttırmaktadır. Bunun için stantların temizliği hususunda ince işçilik gösterecek temizlik şirketi tercih edilir. Göztepe Temizlik, açılacak fuar alanları ve stantların temizliğini en iyi şekilde gerçekleştirecektir.

Otel Temizliği: Otellerin tercih edilmesini arttıracak en önemli faktör temizliğidir. Birçok farklı insana ev sahipliği yapan toplu yaşam olan otellerin temizliği Göztepe Temizlik gibi uzman ellere bırakılmalıdır.

Banka Temizliği: İçerisinde pek çok insanın çalıştığı ve her gün pek çok insanın uğradığı bir nokta olan bankaların sıklıkla ve detaylıca temizlenmesi gerekmektedir. Göztepe Temizlik bankaları hassasiyetle temizleyecektir.

Maddeler halinde belirtilen temizlik hizmetlerine ek olarak hastane temizliği, benzin istasyonu temizliği, okul temizliği, su baskını temizliği ve yangın sonrası temizlik gibi seçenekler bulunmaktadır. Temizlik gerektiren her durumda Göztepe Temizlik hizmetinizdedir.

Neden Göztepe Temizlik?

İstanbul’un en köklü temizlik şirketi olması, müşteri memnuniyetini daima ön planda bulundurması, kaliteli ve kaliteli olmasının yanı sıra sağlık ve çevre dostu temizlik ürünleri kullanması, hizmet kalitesi standartlarını yükseltmek için eğitimli personellerle birlikte çalışması ve ihtiyacınız olduğu her zaman sizlere hızlı ve etkili servis imkanı sunması gibi birçok sebeple Göztepe Temizlik tercih edilmelidir.