Grip mi? Alerjik reaksiyon mu?!

Aylardır dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 pandemi hastalığının gölgesinde girdiğimiz sonbaharda özellikle alerjik bünyeye sahip çocuğu olan anne babalar ayrı bir endişe yaşıyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber sıcak havalar yerini serin havalara bırakırken, mevsimin değişmesiyle birlikte, doğada ve sosyal hayatta yaşanan farklılıkların çocukların sağlığını da yakından etkilediğini belirtiyor. Özellikle alerjik bünyeli çocukların ve ailelerinin sonbaharda artışa geçen alerjik reaksiyonlar nedeniyle büyük sıkıntılar çekebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl, anne babalara çocuklarını sonbahar alerjisinden korumanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu yıl Covid-19 pandemi hastalığının endişesiyle girdiğimiz sonbahar, özellikle alerjik hastalar için başlı başına zor bir dönem. Sonbaharla beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik bulgularda artış yaşandığını belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, Amerikan nezle otu poleni gibi bazı polenlerin sonbaharda arttığını ve alerjik duyarlılığı olan kişilerde burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ile gözlerde kızarıklık gibi bulgulara neden olabildiğini söylüyor. Bunun dışında özellikle mantar sporlarının nemli havalarda ve yağmurlu günlerde havada uzun süre kalabildiğini ve alerjik bulguların ortaya çıkmasına yol açabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülbin Bingöl "Ev dışı ve ev içi küf mantarlarına alerjisi olan çocuklar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Yine ev tozu alerjisi olan çocuklarda da alerjik bulgularda alevlenme görülebiliyor" diyor.

Bulgular karışabilir

Alerji geliştiğinde üst ve alt solunum yolları ile ilgili bulgular görülebiliyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı, genizde kaşıntı hissi, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlar yaşanıyor. Bunların dışında düzelmeyen kuru öksürük, hışıltı, nefes darlığı gibi alt solunum yolları ile ilgili bulgular da gözlenebiliyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber en önemli sorunlardan birinin viral enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekerek şöyle diyor: "Bu yıl Covid-19 enfeksiyonunun da tedirginliği 7'den 70'e herkesi fazlasıyla tedirgin ederken, çocuklu aileler de çocuklarındaki alerjik reaksiyonlara karşı ayrı bir endişe yaşıyor. Sonbaharda özellikle grip gibi virüsler çok fazla görünüyor. Bu virüslere bağlı grip, nezle gibi bulgularla öksürük ve hırıltı sık yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Tüm bu belirtiler alerjide de görünüyor. O nedenle de bu iki hastalığın ayrımına doğru bir şekilde vararak olması gereken tedaviyi uygulamak gerekiyor. Aksi takdirde çocuğa yanlış ilaçlar verilerek zaman kaybı yaşanıyor!"



