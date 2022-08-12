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Güneş yanığında sakın bunları yapmayın!

Yaz tatilinde yaşanan en büyük cilt sorunlarından biri olan güneş yanığıyla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, yanan bölgeye yoğurt, sirke ve farklı bitkisel yağlar sürülmesinin yarardan çok sağlığa zarar verdiğini hatırlattı

Güneş yanığında sakın bunları yapmayın!
12 Ağustos 2022 Cuma 13:47

Sıcak yaz günlerinde kendini kumsallara atan tatilcilerin en büyük sorunlarından biri güneş yanıkları. Özellikle açık renk tene sahip olanların daha fazla etkilendiği güneş yanığı tedavisinde doğru bilinen yanlışları hatırlatan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, akla ilk gelen yöntemler olan yanık bölgeye yoğurt, sirke sürmenin büyük bir hata olduğunu açıkladı. Sezgin, bu durumun sağlığı daha da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Güneş yanığı belirtisinin genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilt olduğunu hatırlatan Sezgin, ciddi yanıklarda ise ciltte içi sıvı dolu kabarcıkların oluşabileceğini söyledi. Bu gibi durumlarda cilde yoğurt, sirke sürmenin doğru olmadığını ifade eden Sezgin, “Yoğurt soğuksa bu sadece acıyı hafifletebilir, fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur. Ek olarak, sıcakta durdukça süt ürünlerinde oluşabilecek bakteriler, enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, cilde sürmekten kaçınmak gerekir. Cilde sirke sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır” dedi. Bitkisel yağların kullanımında da bozulmuş deri bariyeri nedeniyle artan allerji riski görülebileceğini belirtti.


SOĞUK HAVLU KULLANIN

Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, cilde soğuk tatbikinin acıyı hafifletip iltihabı önleyeceğini sözlerine ekledi. Sezgin, “Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur” şeklinde konuştu. Sezgin, ayrıca hekimin gerekli gördüğü durumlarda antibiyotikli kremler, epitelizan olarak adlandırılan deri yapılandırıcı kremler, iltihaplı durumlarda gerekirse sistemik antibiyotik kullanımı gerekebileceğini aktardı. Yanık alanında deri bütünlüğü sağlandıktan sonra güneş koruyucu kullanımının leke kalmasını önlemede önemli bir tedbir olduğunu belirtti.

Etiketler; #güneş yanığı #yoğurt #sirke
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