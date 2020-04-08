Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor.

İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Bizim için evde kalın

Çin'de ortaya çıkarak kısa zamanda tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik minnet göstergeleri sürerken, İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Bunu atalatacağız

Aynı hastanenin yönetim kurulu başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Zafer Beken ise, bir pandemi hastanesi görevlisi olarak sağlık çalışanlarının dönem koşullarını anlattı. 24 saat bazlı bir çalışma sistemleri olduğunu söyleyen Beken, "Önceki dönemde var olan çalışma prensibimize şimdi de devam ediyoruz. Hastanemizde acil hizmetler devam ediyor ve çoğunlukla Covid-19 vakaları acilden geliyor. Bizler ise, tüm vaktimizi işimize ayırmak zorundayız. Hem insanlarımızın hem devletimizin buna ihtiyacı var. Bu dönemi atlattıktan sonra hepimiz ailelerimize zaman ayıracağız" dedi.