İkinci dalga uyarısı!

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüsle mücadelede zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek “Rehavete kapılan ülkelerde örnekleri var, ikinci dalga ortaya çıkabiliyor.” dedi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüsle (COVID-19) ilgili merak edilen soruları cevapladı. Ülke genelinde alınan tedbirlerin son 3-4 gün içinde herkesin anlayacağı şekilde rakamlara yansıdığını kaydeden Öztürk şöyle dedi: “Rehavete kapılan ülkelerde ikinci dalga ortaya çıkabiliyor. Rehavete kapılmadan, kuralları sorgulamadan ve beklentileri asla artırmaksızın davranmak zorundayız. Çünkü dünyada ikinci dalgaların etkilediği ülkeleri biliyoruz. Nüfus olarak en küçük ülkelerden birisi olan Singapur çok başarılı bir modeldi ama şu anda ikinci dalgayla karşı karşıya. Bunu da hesaba katarak temkinli olmalıyız. Eğer azalma devam eder ve önlemlere aynı ciddiyet içerisinde devam edersek mayısın ilk ya da ikinci haftası daha güzel rakamlara ulaşacağız. Ümitle tedbir arasında bir noktada durmalıyız.”

Gevşemeler süreci uzatır

Vatandaşların tedbir almadan ve zorunlu haller dışında sokağa çıkmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, sokağa çıkacak olanların ise mutlaka sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Sokağa çıkarken kurallara uyulmasının tercih değil zorunluluk olduğunu kaydeden Öztürk şöyle devam etti: “Tedbirlerde bir gevşeme olursa süreç çok uzar. Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı. Birkaç gün yasak sürecinde çok sıkı tedbirlere uyup, sonrasında hemen tedbirsizce sokağa koşmak olmaz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ne zaman ‘Bu salgın bitti, normale dönüyoruz.’ derse o zaman normale dönülür. Ayrıca olay bizde bitmiyor. Komşu ülkelerde de dünyada da bitmesi lazım. Doktorlar, bilim insanları ellerinden geleni zaten yapıyor. Bizlere düşen Sağlık Bakanlığının açıklamalarına kulak vermek ve söylenenleri harfiyen uygulamak. Şu anda alınan tedbirlerin, kısıtlamaların belli bir kademeyle ortadan kalkması tamamen bize bağlı. Biz vatandaşlar olarak bu kurallara uyarsak normale en kısa sürede döneriz.”