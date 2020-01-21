İkinci şans kısa sürede geldi

İzmir'de siroz hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Kasım Kıvrak, organ nakil listesine girmesinin ardından 2 ay içinde kadavradan uygun karaciğerin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Buca'da yaşayan 2 çocuk babası 43 yaşındaki kadın kuaförü Kıvrak'a 2003'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde siroz teşhisi kondu. İlaç tedavisine rağmen iç kanamaları artan Kıvrak'a 1 yıl önce gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, acilen karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Kıvrak, kadavradan nakil olmak için geçen yıl ekim ayında organ nakil listesine başvuru yaptı. Organ için genelde uzun yıllar beklendiğinin söylenmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Kıvrak'a mutlu haber, 2 ay sonra geldi. Kıvrak, 21 Aralık'ta yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanslı bir hastayım

Kıvrak, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllarca çok zor günler yaşadığını, doktorların organ nakline karar verdiği gün çok ağladığını söyledi. Yaptığı araştırmada sağlığına kavuşması için kan grubu aynı olan akrabalarının karaciğer dokusunu verebileceğini öğrendiğini anlatan Kıvrak, "Karaciğer, kendini yenileyebilen vücuttaki tek organ. Ama yakınlarım bu süreçte bana hep mesafeli durdu. Kan grubu benimle aynı olan akrabalarım sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle kabul etmediler. Seslerini çıkarmayan akrabalarımın durumu beni bu süreçte daha da üzdü. Ama yapacak bir şey yoktu" dedi.

Ümidimi hiç kaybetmedim

Kıvrak, kadavradan organ bekleme sürecinde de hiç ümidini kaybetmediğini, eşi ve çocuklarının kendisine hep destek olduğunu aktardı. Hiç beklemediği anda bir gece hastaneden arandığını anlatan Kıvrak, şunları kaydetti: "Organ nakli bekleyen hastalarla yaptığımız sohbetlerde kimseye 2 ay içinde kadavradan uygun organ bulunduğunu duymamıştım. Şans bana güldü. Kadavradan nakledilen organla hayata dönmüş bulunuyorum. Doktorum, nakilden sonra 'Hayata yeniden başlayacaksın' dediğinde inandırıcı gelmiyordu ama şimdi o sözlerin anlamını daha iyi anlıyorum. Nakil bekleyen hiçbir hasta umudunu yitirmesin."

Yıllarca bekleyenler var

Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Sert de Kıvrık'a kadavradan naklettikleri karaciğerin kısa sürede vücuduna uyum gösterdiğini, sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini ifade etti. Geçen yıl karaciğer nakli yapmaya başlayan bir merkez oldukları için nakil bekleyen hasta sırasının az olduğunu anlatan Sert, "Bir yıl boyunca 5 hastamıza kadavradan nakil yaptık. Türkiye'de canlıdan yapılan organ nakli, kadavradan yapılan nakillere göre çok daha fazla. Bizim isteğimiz öldükten sonra toprak olan organların hastaların beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları tarafından bağışlanması. Bağışların azlığından dolayı yıllarca karaciğer nakli olmayı bekleyen hastalarımız var. Bu durum bizi de çok üzüyor" şeklinde konuştu.