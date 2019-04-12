İsveç şurubu (zayıflama iksiri) içindeki bitkiler nelerdir?

İsveç şurubu oldukça faydalı bir üründür. Çoğunlukla kilo vermek için kullanılan ürünün faydaları saymakla bitmez.





Tarihi 18. yüzyıla dayanan isveç zayıflama iksiri değerli bitkilerin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.

İsveç Zayıflama İksiri Nedir?

Bu bitkisel karışıma isveç şurubu denmesinin nedeni ise İsveç'te yaşayan doktora ait olmasıdır. 104 yaşına kadar son derece sağlıklı bir şekilde yaşayan Dr. Samst attan düşerek ölür. Evinde yapılan inceleme sonrası ele geçirilen şurubun mucizevi içeriği dikkat çeker. Doktorun bu yaşa kadar sağlıklı bir şekilde hayatını sürmesi de bu isveç iksiri olarak da bilinen isveç şurubuna bağlanır. Kaliteli, doğal ve birebir oranı ile hazırlanan bu zayıflama iksiri, faturalı olarak gönderilmektedir. Sağlıklı bir yaşam ve hızlı kilo vermek isteyenlerin güvenle kullandığı zayıflama iksiri firma garantisi ile satışa sunulmuştur.. İsveç şurubunun Türkiye'deki resmi satış sitesi olarak hizmet veren firma piyasanın en uygun fiyatlarını belirtmektedir. Ayrıca düzenlenen kampanyalar sayesinde daha ekonomik ve avantajlı alışveriş fırsatı da sunmaktadır.

İsveç Şurubunun Faydaları Nelerdir?

Firmanın orjinal olarak satışını yaptığı İsveç şurubu oldukça faydalı bir üründür. Çoğunlukla kilo vermek için kullanılan ürünün faydaları saymakla bitmez.

Baş ağrısını geçirmeye destek olur.

Egzama ve vücutta oluşan yaraları iyileştirme konusunda yardımcı olur.

Diş ağrılarının ve sızlamalarını kısa sürede geçmesinde etkili olur.

Mide ağrısı ve şişkinliğine iyi gelebilmektedir.

Kabızlığı önlemeye destek olur.

İsveç iksiri, bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.

Gaz sancılarını gidermeye destek olur

Ağız içi yaralarını hızla iyileşmesine etki eder.

İsveç şurubu iştah dengeleyici bir özelliğe sahiptir.

Cilt çatlaklarının iyileşme sürecinde rol oynayabiliyor.

Böcek ısırıklarından kaynaklanan kızarıklık, kaşıntı ve şişkinliklerin iyileşmesine yardımcı olur.

İsveç iksiri nasırın hızlı bir şekilde yok olmasını destekler.

Boğaz yanması, burun akıntısı, kaşıntı gibi sorunları gidermeye konusunda destek olur.

Kuru öksürüğün hızla geçmesine yardımcı olur.

Sivilceleri kurutmada etkilidir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İsveç Şurubunda Bulunan Bitkiler ve Etkileri

İsveç şurubu çok sayıda faydalı bitkinin belirli oranlarda bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır. Orjinal tarifine bağlı kalarak hijyenik ortamda hazırlanan isveç şurubu ile sağlıklı bir yaşam sürmek ve kilo vermek mümkün hale gelebilmektedir. Firmanın ürettiği ve orjinal isveç iksiri ile aynı içeriğe sahip üründe bulunan bitkilerden bazıları şunlardır;

Tarçın kabuğu, zencefil, biberiye, kekik, karanfil; vücut içerisinde bakterilerin gelişimini önlemeye yardımcı olur.

Yenibahar, kakule, kişniş, anason, mayıs papatyası, frenk kimyonu, zerdeçal; safra salgısını ve mide asidini artırır. Böylece isveç iksiri sindirim kolaylaştırır ve kilo vermeye destek sağlar.

Karahindiba, enginar yaprağı, biberiye; karaciğeri kuvvetlendirir ve yağlanmayı önler.

Turunç kabuğu; metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler.

Tarçın kabuğu; kan şekerini dengeler ve açlık hissini azaltır.

İsveç Şurubu Nasıl Kullanılır? Fiyatları Ne kadar?