İzmir'de 425 bin doz aşı yapıldı

Koronavirüse karşı geliştirilen 'Coronavac' aşısı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar 425 bin doz aşının uygulandığını ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, "İl genelinde vatandaşlarımızın da aşı talebinin fazla olmasıyla, Türkiye'de yapılan aşının yaklaşık yüzde 6.7'si İzmir'de uygulanmış oldu. Hastanelerimiz gece 00.00'a kadar aşılama hizmeti veriyorlar" dedi

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den getirilen koronavirüs aşısı 'CoronaVac' yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 85 ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulumu Laboratuvarları'nda yapılan güvenlik testlerinin ardından kent genelindeki hastanelere dağıtılan aşılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlara uygulanıyor. İzmir'de şu ana kadar 425 bin doz aşının uygulandığını ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, ^"Bakanlığımızın aşı programı başladığından bugüne kadar İzmir'de 425 bin doz aşı yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan aşının yaklaşık 6.7'sini ilimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimizde vatandaşımızın da talebi çok fazla. Bu oldukça sevindirici bir durum. Hastanelerimizde hafta sonları da dahil gece 00.00'a kadar aşı yapmaya devam ediyoruz" dedi.



'VAKA SAYILARI AZALDI'



Birinci tur aşılamaların tamamlanmak üzere olduğundan söz eden Dr. Kızılelma, "Özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları bitti. Bu vatandaşlarımızın ikinci tur aşamalarına başlamak üzereyiz. Çok fazla sayıda aşı poliklinlikleri açıldı. Toplumsal bağışıklıkta aşının mümkün olan en kısa sürede yapılması oldukça önemli. Hastanelerimiz gece 00.00'a kadar aşılama hizmeti veriyorlar. Vaka sayılarının azalması da oldukça sevindirici bir durum. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi vakaların azalmasında etkili oluyor. Filyasyon ekipleri de salgının başından beri özveriyle çalışıyor. Vakalara çabuk ulaşıp temaslıları tespit ederek izole etmek başarıyı getiriyor" diye konuştu.



'İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ GÜZEL OLUR'



Bornova 3 Nolu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde koronavirüs aşısı olan vatandaşlardan Şefika Meral (67), "Biz koronavirüs sürecinde evden çıkmadık. Sıkıntılı bir süreçti çünkü bunaldık. Şu an aşımın ilk dozunu oldum. İnşallah bundan sonraki süreç bizler için güzel olur. Aşı bizleri koruyacak ve inşallah daha rahat olacağız" dedi.

Aşı olan vatandaşlardan Hüseyin Güler ise, "Koronavirüs dönemi benim için çok sıkıcı geçiyor. İnşallah aşı sonrasında her şey iyi olur ve bütün toplum kurtulur. Umudumuz var" diye konuştu.