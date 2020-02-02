İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turist taburcu edildi

İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Taylandlı turistlerin yapılan tahlillerinde virüse rastlanmadığı bildirildi.

İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turist taburcu edildi
02 Şubat 2020 Pazar 23:02

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesine turistlik amaçla gelen ve isimleri açıklanmayan 2 Tayland vatandaşı, grip ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu. Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastanemize koronavirüs şüphesiyle müracaat eden iki Taylandlıda viral hastalık şikayeti, belirti ve bulgularına rastlanmadı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler." dedi.


Kaynak: AA
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