YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
0
YİNE VİRÜS KORKU SAÇIYOR!
YİNE VİRÜS KORKU SAÇIYOR!
0
ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYIZ
ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYIZ
0
BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
0

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı...

Koronavirüs vaka sayısında hızlı düşüş yaşandı. Yüksek vaka sayısı ile gündeme gelen İzmir'de şuan hastanede koronavirüs nedeni ile tedavi gören hasta sayısının 94 olduğu öğrenildi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı...
20 Mayıs 2022 Cuma 11:49

İzmir'de, diğer kentlerde olduğu gibi aşılanma ya da havaların ısınması gibi faktörlere bağlı olarak koronavirüs vaka ve ölüm oranları ciddi şekilde azaldı.

İzmir Valiliğinden alınan bilgiye göre, kentte salgının zirve yaptığı dönemlerde günlük yaklaşık 6 bin yeni vaka sayısına ulaşıldı, bazı dönemlerde ölüm rakamları 100'e kadar çıktı.

17 Mayıs 2022'de kent genelinde 109 kişinin testi pozitif çıktı. Halen kent genelindeki 12 bin 428 yatağın yüzde 4'ü Kovid-19 hastalarına ayrılmış durumda. Yine İzmir genelindeki tüm hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Bu hastalardan 45'inin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

Son bir haftalık rakamlara bakıldığında, İzmir'de günlük pozitif test sayısı 100 civarında seyrediyor.

Bugüne kadar İzmir'de hedef nüfusun yüzde 84,33'üne en az 1 doz, yüzde 79,26'sına 2 doz, yüzde 50,19'una 3 doz ve yüzde 15,6'sına ise 4 doz aşı uygulandı.

"Yoğun bakım servisimiz boşaldı"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınında hem İzmir hem de Türkiye genelinde sona doğru yaklaşıldığını söyledi.

Geçen hafta, görev yaptığı hastanede Kovid-19 şüphesiyle başvuran 1160 vakanın olduğunu belirten Şener, "Sadece 4 hastanın testi pozitif çıktı. Görev yaptığım sağlık merkezinde ağır semptomları olan hastamız kalmadı, yoğun bakım servisimiz de boşaldı." dedi.

Rakamlara bakarak Kovid-19 pandemisinin artık endemi durumuna evrildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini dile getiren Şener, salgının eylül-ekim ayına kadar gündemde derin bir yer teşkil etmeyeceğini savundu.

Üst solunum yolları enfeksiyonunun artmaya başladığı kış aylarında yeniden Kovid-19 olguları görülebileceğine işaret eden Şener, "Rakamlar bu şekilde devam ederse artık bu virüsün tamamen Türkiye için endemi hale geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Benim tahminin eylül ekim ayından sonra Kovid-19 enfeksiyonunun tekrar artışa geçmeyeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir koronavirüs #vaka sayısı #izmir #Koronavirüs
Önceki Haber
Bakan Soylu, ülkesine dönen sığınmacı sayısını açıkladı
Sonraki Haber
Kavacık'ta gönüllülerden kütüphane
Dünya diken üstünde! Maymun çiçeği virüsü yayılıyor
Dünya diken üstünde! Maymun çiçeği virüsü yayılıyor
0
Çocuklarda ağız kokusuna dikkat!
Çocuklarda ağız kokusuna dikkat!
0
Evcil hayvanla uyumak zararlı mı?
Evcil hayvanla uyumak zararlı mı?
0
Çocuğunuz gece tuvalete kalkıyorsa dikkat!
Çocuğunuz gece tuvalete kalkıyorsa dikkat!
0
6.5 ayda meme kanserini yendi, başka hastalara umut oldu
6.5 ayda meme kanserini yendi, başka hastalara umut oldu
0
Mutluluk çubuğu taktırdı, hayatı kâbusa döndü
Mutluluk çubuğu taktırdı, hayatı kâbusa döndü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.