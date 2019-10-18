İzmir'de organ kardeşliği iki böbrek iki hayat

İzmir ve Muğla'da böbrek nakli bekleyen Kadriye Cesur ve Emine Balcı, beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan erkek hastanın böbrekleri sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Kent Hastanesi'nde Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla donörden alınan böbrekler iki kadına nakledildi. Ok, "Tesadüf eseri her ikisi de aynı kişinin böbreğini paylaştı. Çok şükür böbrekler de hemen çalıştı. Bekleme listesinde olup da böbrek çıkması, Türkiye'de piyango gibi bir şey" dedi.

Bornova'da yaşayan 2 çocuk, bir torun sahibi Kadriye Cesur'un böbrek sağlığı 16 yıl önce bozuldu. 10 yılı ilaç tedavisi ve doktor kontrolleriyle geçiren Cesur'un böbrekleri 6 yıl önce tamamen iflas etti. Diyalize başlayan Cesur, eş zamanlı böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Ancak Cesur'a gönüllü verici olan yakınları arasından uyumlu kimse çıkmadı. Bunun üzerine talihsiz kadının adı, kadavradan böbrek bekleyenler listesine yazıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve yüksek tansiyon nedeniyle 8 yıl önce böbrekleri iflas eden Emine Balcı da makineyle yaşamaya mahkum oldu. Evde periton diyalizi tercih eden Balcı, günde 4 kez diyaliz yaparak yaşamını sürdürmek zorunda kalırken, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Uygun canlı vericisi olmayan Balcı'nın adı da kadavradan organ bekleyenler listesine yazıldı. İki kadına müjdeli haber, Pazartesi günü verildi. Adı açıklanmayan bir kişinin bağışlanan böbrekleri Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un yer aldığı ekip tarafından Cesur ve Balcı'ya nakledildi. Organ kardeşi olan, diyalizden kurtulup doyasıya su içebilmenin sevincini yaşayan Cesur ve Balcı böbrekleriyle hayat buldukları kişinin ailesine teşekkür etti.