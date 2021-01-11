Kanıtlandı: Bu bitki koronavirüsten koruyor

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nden yapılan araştırmaya göre ada çayı, Covid-19'a karşı koruyucu ve tedavi edici bir özelliğe sahip

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ada çayı ve ebegümeci karışımının kaynatılarak suyuyla da gargara yapılması önermiş ve bunun Covid-19 hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğunu söylemişti. Saraçoğlu, bu su ile günde üç kez gargara yapılması durumunda yüzbinlerce insanın hayatının kurtulacağını da ifade etmişti.

Saraçoğlu'nun bu iddiası uzmanlar arasında tartışmaya neden olurken, konuyla ilgili bir araştırma yapıldığı öğrenildi.

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, ada çayının içeriğindeki etkin maddelerin Covid-19'a karşı antiviral aktivesi olduğu ortaya çıkarıldı.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda, ada çayının infüzyon tekniğiyle sıcak suya geçen etkin maddelerinin insan hücreleri üzerindeki etkinliği araştırıldı. Bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı sadece koruyucu özellik içermekle kalmadığı, aynı zamanda tedavi edici özellik de taşıdığını ispatladı. Araştırma kapsamında önce insan hücreleri Covid-19 virüsüyle hastalandırıldı. Sonra belirli aralıklar ve dozlarla ada çayının kurutulmuş bitkisinden elde edilen çay, hastalıklı olan bu hücrelere ilave edildi. Ada çayı ayrıca maymun hücrelerinde de denendi ve ada çayının koruyucu etkisini ölçmek amacıyla hücreler Covid-19 virüsü ile muamele edilerek hastalandırılmaya çalışıldı. Araştırma sonucunda ada çayı bitkisinin hem hastalıklı hücreyi tedavi ettiği hem de sağlıklı hücreleri virüse karşı koruduğu görüldü. Makalede, Covid-19'a karşı koruyucu özelliğinden dolayı ada çayının gargara olarak kullanılması da önerildi. Bilimsel makalede ayrıca ada çayının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kayıtlarında güvenilir bir bitki olduğuna da değinildi. Ada çayı ve ebegümeci bitkisinin antiviral etkisine dair kayıtların Avrupa İlaç Ajansı’nda da (EMA) yer aldığı ifade edildi.