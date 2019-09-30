Karbonhidratın azı kalbe zarar

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, 'Uzun yıllar düşük karbonhidrat tüketimi kalp hastalığı riskini yüzde 20 oranında artırıyor. Bu nedenle günlük karbonhidrat tüketiminin 200 gramın altına düşmemesi gerekiyor' dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin toplantısına katılan Prof. Dr. Değertekin 'Kilo verme uğruna yapılan hatalar kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor' dedi.Son yapılan kapsamlı araştırmalarda, hastaların beslenme alışkanlıkları, karbonhidrat tüketimleri ve yağ oranlarının izlendiğini açıklayan Değertekin, "Çalışma sonunda normal kilosuna ulaştıktan sonra düşük karbonhidratlı diyete devam eden kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 20 daha fazla olduğu görüldü. Kısa dönem için düşük karbonhidratlı diyet oldukça faydalı ancak bunun 10 yıl boyunca devam etmesi kalp hastalıklarına yol açıyor. Bu çalışma gösteriyor ki ideal kiloya ulaştıktan sonra ısrarla düşük karbonhidrat tüketimine devam etmek kalp hastalığı için her zaman iyi olmayabilir."

Dengelemek gerekli

İdeal kiloya ulaştıktan sonra yaşam şeklinin değiştirilmesinin sağlıklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Değertekin, Şu bilgileri verdi: "Yüksek oranlarda karbonhidrat tüketiyorsanız onu kontrol altına almalısınız. Ama karbonhidrat tüketimini çok düşürmemelisiniz. Çalışmalar günlük 200 gramın altına düşülmemesi gerektiğini gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak önemli, fiziki aktivitelerinizi ne kadar canlı tutarsanız metabolizmanız o kadar hızlanır. Sigara, doymuş yağ tüketimi ciddi oranda sınırlandırılmalıdır. Bunların dışında egzersiz ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir.Obezite ciddi bir sağlık sorunu, ancak şok diyetler ve sık kilo alıp verme de kalbi olumsuz etkiler. O nedenle hızlı kilo alıp vermekten kaçınarak düzenli bir kilo verme yöntemi izlenmeli. En önemlisi yaşam boyu obeziteden korunmak. Uzun yıllar boyunca obez iseniz kalp hastalığı riski sizi ciddi oranda etkileyecektir. Şok diyetler bir miktar etkili olsa bile kalp ritminizi olumsuz etkileyerek inme riskine neden olacaktır."