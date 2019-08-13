Karşıyaka taraftarından Şahin için seferberlik

A RH negatif trombosit ihtiyacı olan 19 yaşındaki Şahin adına Bayraklı'daki Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde her gün bağış yapacak 3 kişiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Karşıyakalı ünlüler Alp Kırşan, Engin Altan Düzyatan, Ege Çubukçu, Yener Çevik ve Çağrı Sinci'nin ardından fanatik Göztepe taraftarı olan oyuncu Rıza Kocaoğlu da kampanyaya destek vererek alkış topladı.



Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada, "Haydi Karşıyaka Şahin İçin Kolları sıva" kampanyası başlatırken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, eski teknik direktörlerden Ufuk İskender, voleybolcu Aslı Köprülü, Özlem Özçelik, Begüm Hepkaptan kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı. Ailesi, Şahin'in bir an evvel iyileşip çok sevdiği Karşıyaka tribünlerindeki yerini almak için sabırsızlandığını dile getirdi.