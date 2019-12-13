Kış kilolarının çaresi var

Kış aylarında soğuyan havaların da etkisiyle dışarıda daha az zaman geçirilmesi, fiziksel aktivitenin de azalmasına neden oluyor.

Buna bir de, günün çoğunluğunun karanlık geçmesiyle daha mutsuz ve depresif hissedilmesine bağlı değişen beslenme alışkanlıkları, değişen uyku düzeni ve D vitamininin azalması eklenince kışın kilo alımı hızlanabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden Uzm. Dyt. Ece Öneş "Kış kiloları için çoğunlukla internetten ve dergilerden araştırılarak uygulanan, hızlı kilo kaybı vadeden 'popüler diyetler, çözüm yerine yeni sorunlara yol açabiliyor" dedi. Diyetisyen Öneş, kış kilolarından kurtulmanın yollarını ise şöyle sıraladı: "Basit karbonhidrat tüketiminden kaçının. Şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye veya hamur işleri gibi basit karbonhidratlar yerine 1-2 bardak su için, yetmezse ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlardan ve liften zengin atıştırmalıkları tercih edin.

Mutlaka bol su için

Kışın da susamayı beklemeden günde 8-10 bardak su içmek kilo alımını engelliyor. Kışın hiç değilse haftanın üç günü yarım saat yürümeye çalışın. Evde yapılabilecek egzersizleri ihmal etmeyin. KahvaltıYı ihmal etmeyin. Poğaça ve börek gibi yiyeceklerle geçiştirmeyin. Bu, ilerleyen saatlerde kan şekerini düşürür, daha çok acıkma ve basit karbonhidratlı gıdalara eğilimin artmasına yol açar.

Öğün atlamayın



Öğünlerinizde sebze yemekleri, salatalar ve meyveler gibi liften zengin gıdalarla beslenerek kan şekeri dengesini sağlayın. D vitamininizi ölçtürün. Kış şartları güneşten yararlanma imkanını azaltarak D vitaminin düşmesine yol açar. Son çalışmalar D vitamini eksikliğinin neredeyse tüm kronik hastalıkların riskini artırabileceğini yanı sıra kilo kaybetmeyi de zorlaştırdığını göstermektedir. D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve hekiminizin bilgisinde D vitamini desteği alınması önemlidir."