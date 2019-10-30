Kışın böbreğinizi daha iyi koruyun

Özellikle kronik böbrek hastalarını uyaran Prof. Dr. Alp Gürkan, 'Enfeksiyonlardan mümkün olduğunca korunun. Burnunuzu sıcak tutun. Bilinnçsizce antibiyotik kullanmayın ve yeterli su için' dedi

Kış ayları, kronik böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olmuş hastalar için zor aylardır. Bu aylarda, sık görülen viral kökenli soğuk algınlıkları, bazen ciddi problemlere yol açabilir" diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Alp Gürkan, uyarılarda bulundu. Soğuk havanın, gövde ve başın vücut ısısını korumak için kol ve bacaklara daha az kan verilmesine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Gürkan, "Kan akışındaki bu azalma, hastalıklarla savaşmak için o bölgelere daha az beyaz kan hücresi gitmesine neden olur. Bu bakımdan kış ayları, kronik böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olmuş hastalar için ise daha da zor aylardır" dedi.

Hasarlara yol açıyor

Böbrek işlevleri sınırda olan hastaların enfeksiyon geçirmeleri geçici veya kalıcı böbrek hasarlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Gürkan, şu bilgileri verdi: "Bu nedenle, böbrek nakli olan veya böbrek işlevleri sınırda olan hastalara mutlaka grip aşısı önermekteyiz. Soğuk algınlığı yüksek ateş ile seyrediyorsa bu kişilerin tükettikleri sıvı miktarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ateşli dönemde terleme ile sıvı kaybedecekleri gibi, iştah ve susuzluk hissinin azalması ile de hastalar sıvısız kalıp böbrek yetmezliğinin derinleşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olan insanların da her soğuk algınlığında veya ateşli hallerde bilinçsizce antibiyotik veya ateş düşürücü ilaçları kullanması sakıncalıdır. Mutlaka bir hekime gitmeli kan tahlili ve gerekirse hastalığa neden olan mikrobun varlığını araştırmak için kültür yaptırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, böbrek yetmezliği nedenlerinden biri de tekrarlayan enfeksiyonlar ve bunlara karşı uygulanan tedavilerin yanlış veya yetersiz olmasıdır."



İdrar yolu enfeksiyonları

Prof. Dr. Gürkan, soğuk burnun, bazı virüslerin üremesi için daha fazla ortam hazırlyadığını belirtti, "Sıcak tutmak için burnu bir eşarp veya yün atkı ile kaplamak, soğuk algınlığı riskini azaltmanın etkili bir yoludur.

Kış aylarında özellikle kız çocuklarının dikkat etmesi gereken bir durum da, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Maalesef ülkemizde çocuk yaş grubunda böbrek yetmezliğinin önemli bir sebebi de sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu durumda, idrar reflüsü gibi idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek patolojiler araştırılmalıdır" dedi. Gürkan, özellikle el hijyenine dikkat edilmesi uyarısında bulundu, şöyle dedi: "Düzenli el yıkama, mevsimsel hastalıklarla savaşmanın kolay bir yoludur. El dezenfektanını arabanızda veya çantanızda saklayın, mümkün olduğu kadar genel kalemlere veya kapılara dokunmayın. Özellikle böbrek nakli olmuş kişilerin, kışın toplu yerlerde zaman geçirmemeli. Ayrıca kışın su içme isteğimiz azalabilir. Bu sizi aldatmasın. Kışın da yeterli suyu için. Böbrek işlevi sınırda olan hastalar için çok su içmek zararlı sonuçlar doğurabilir"