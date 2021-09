Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık hangi hastalıklara iyi gelir? Uzman Diyetisyen Tuğba Yaprak açıkladı

Kızılcıkgillerden, ormanda kendiliğinden yetişen ya da yetiştirilebilen, boyu 5 metreyi bulan, yaprak açmadan önce çiçeklenen bir ağaçtır. Bu ağacın güzün olgunlaşarak kızıl bir renk alan, zeytin iriliğinde, tek çekirdekli, buruk tatlı, yenilen, reçeli ve şurubu yapılan meyvesi kızılcık olarak adlandırılır. 100 gr Kızılcık meyvesi; 70 kalori, 0,28 gram protein, 0,4 gram yağ, 12,8 gram karbonhidrat ve 3,71 gram diyet lifi içerir.Aynı zamanda 43 miligram kalsiyum, 258 miligram potasyum, 68 miligram C vitamini ve 0,34 miligram demir bulunur.

Kızılcığın faydaları saymakla bitmez:

-‘Süper Yiyecek’ olarak adlandırılan kızılcığın, iyi gelmediği sağlık problemi yok denebilir.

-Karbonhidrat ve liflerden oluşur.

-Manganez, bakır C, E ve K1 vitaminleri gibi çok çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir.

-Yüksek kalsiyum içeriği ile kemik hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

- Melatonin içeriği nedeni ile uykusuzluk çekenler için en doğal önerilerden bir tanesidir. Düzenli bir uyku sağlaması ile vücudun biyoritmini düzene sokar.

-Menopoz döneminde kadınlarda sıcak basma ataklarının önüne geçer.

Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri:

-Yüksek antioksidan içeriği ve kan pıhtılaşması üzerine etkileri nedeni ile kalp damar sağlığını olumlu yönde etkiler.

-İçeriğinde yer alan antioksidan Flavonoidler ile damar tıkanıklığını geciktirir. Böylece damar tıkanması nedeni ile meydana gelebilecek kalp krizi, inme ve ani ölüm riskini azaltır.

-Aynı zamanda HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırırken LDL (Kötü kolesterol) düzeyini düşürür.

-Tansiyon yüksekliğini önleyici etkisi bulunur.

Ağız ve Diş sağlığına olumlu etkileri:

-Kızılcık içeriğindeki proantosiyanidin maddesi ile bakterilerin dişlere yapışmasını engeller. Yapışmış bakterilerin ayrılmasını sağlar.

-Ayrıca plak oluşumuna da izin vermez. Böylece diş çürüğü meydana gelme oranı önemli ölçüde azalır.

- Antiinflamatuar etkisi ile ağız içinde çıkan yaraların iyileşmesi için de faydalıdır.

- Yüksek C vitamini içeriği ile İskorbüt oluşmasını engeller.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı:

-Yüksek lif, düşük kalori içeriği ile diyetlerde tercih edilebilecek bir meyvedir. Yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.

- İnsülin direncini azaltır. Dolayısı ile bunun getireceği obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklardan koruyucu bir rol oynar.

- İçeriğinde lif oranı ile bağırsak alışkanlıklarının düzene girmesini sağlar.

-Ülser oluşumunu engeller.

Enfeksiyon ve Bakterilere karşı savaş:

-Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile kızılcık enfeksiyonlarla savaşta önemli bir destektir.

-Yüksek C vitamini ile soğuk algınlığı şikayetlerini azaltırken solunum yolunda enfeksiyon yapan mikroplarla savaşır. Covid-19 virüsü için solunum yolumuzun ve bağışıklık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biri C vitaminidir. Hal böyle olunca C vitamini deposu kızılcık meyvesini tüketmek vücudumuza yaptığımız en büyük iyiliklerden bir tanesi olacaktır.

- İçeriğindeki E vitamini ile enfeksiyon iyileşme hızını artırır.

-İdrar yolu enfeksiyonu yapan mikropların tutunmasını engellediği için idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranını düşürür.

Antitümör etkisi:

-Meme, prostat ve kolon kanseri için koruyucu rol oynayabilir. Kızılcık meyvesi bu etkisini polifenoller üzerinden gerçekleştirir.

-Özellikle kızılcık suyunda bulunan salisilik asit tümör hücrelerini ortadan kaldırır ve kanın pıhtılaşmasını engeller.