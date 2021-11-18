Koronavirüs hastalarına içirilen o ilaç etkisiz çıktı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından korona tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı. Yavuz'un açıklamasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkisini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz PRESECO çalışmaları sonucunu Twitter hesabından paylaştı. Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.