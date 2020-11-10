Koroner Arter'de uzmana danışın

Özel Egepol Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, koroner arter hastalıklarının ülkemiz ve dünyada erişkin ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

Aşırı kilo, hareketsiz yaşam, kontrolsüz şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve genetik faktörlerin kalbin kas dokusunu besleyen damarlarda daralma ve tıkanmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, bu hastalığın en sık görülen belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olduğunu bazen de direkt kalp kriziyle kendisini belli ettiğini ifade etti.

Prof. Dr.Tokmakoğlu, "Kalbin kas dokusunu besleyen damarlara koroner arter denmekte olup bu damarlarda meydana gelen daralma veya tıkanmalara da koroner arter hastalığı adı verilmektedir. Koroner arter hastalığında tedavisinde ilaç tedavisi, balon anjiyoplasti ile birlikte stent uygulaması ve koroner bypass ameliyatları olmak üzere kabul görmüş 3 modern tedavi seçeneği bulunduğu bilgisini verdi.

Kararı bilene bırakın

Sanılanın aksine tedavide önce stent sonra gerekirse koroner by pass ameliyatı uygulanması gibi bir sıralama bulunmadığını kaydeden Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu, bu kararın en doğru şekilde uzman hekim tarafından verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Koroner atardamarlara zamansız yapılan stent uygulamasının kalp damarları yanı sıra ileri zamanda yapılması gereken bypass operasyonunu da olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Tokmakoğlu şöyle devam etti: " Balon anjiyoplasti, stent ve veya koroner bypass ameliyatı gerektiren hastalarda tedavi metodunu belirlerken, kardiyolog ve kalp damar cerrahisi doktorunun; hastanın yaşı, koroner damarların darlık derecesi ve yaygınlığı, kalp kasının pompa gücü, ek hastalıklarının varlığı gibi faktörleri göz önüne alarak uygulanacak tedavi yönteminin tamamen hastaya özgü olacak şekilde belirlemesi gerekir. Doğrudan koroner bypass gereken bir hastada bypass ameliyatı yapmak yerine hastaya sadece stent uygulanması ve ameliyattan vazgeçilmesi var olan kalp krizi riskini her zaman azaltmamakta ve ortadan kaldırmamaktadır. Günümüzde doğru zamanlama ile yapılan yapılan koroner bypass ameliyatlarında risk yüzde 1-2 oranındadır. Günlük uygulamada hastaların ameliyat korkusu nedeniyle ameliyatı geciktirmesi ve stent tedavisini tercih etmesiyle sık sık karşılaşılmaktadır. Ancak aşırı stent uygulaması da ileri zamanda yapılan koroner bypass ameliyatlarının erken ve orta dönem sonuçlarını kötü yönde etkileyebilmektedir."



