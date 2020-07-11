Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi

Kazakistan ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:36

Kazakistan'da Kovid-19 tanısı konulan 39 yaşındaki İbrahim K., 55 yaşındaki Halil K. ve 42 yaşındaki İbrahim B. ile Azerbaycan'da yaşayan 41 yaşındaki Ali U., tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, İbrahim K., Halil K., İbrahim B. ve Ali U.'yu yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Planlama kapsamında uçak, Almatı-Astana-Bakü güzergahlarının ardından yurda döndü. Bu kapsamda, İbrahim B. Ankara Esenboğa Havalimanı, Ali U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi. Daha sonra İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki İbrahim K. ve Halil K. de tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

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