Kozalak Macunu Talep Formu Oluşturma

Kozalak macununun içinde; zencefil, Kozalak özü, meyan kökü gibi bitkilerden oluşan bileşenler bulunmaktadır.

Bir ürünü internet üzerinden satın almak istiyorsanız öncelikle bir sipariş formu hazırlamalısınız. Çünkü ürün adı, kaç adet istediğiniz ve kişisel iletişim bilgileriniz bu formda yer alacaktır. Böylece kozalak macunu paketleme işlemi ve teslimat bu bilgilerle yapılacaktır. Resmi satış sitemizde sipariş formu hazırlarken adınız, soyadınız, adresiniz uygun yerlere doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. İsterseniz kargo şirketini ve ödeme tipini de bu bölümde işaretleyerek seçebilirsiniz. Tüm detayları tamamladıktan sonra sipariş ver butonuna tıklayabilirsiniz. Bundan sonra koltuğunuza oturup gönül rahatlığı ile teslimatı bekleyebilirsiniz.

İletişim Bilgileri ve Kargo

Sipariş formunuzda özellikle adres bilgilerinizi açık ve anlaşılır olarak girmeniz gerekir. Teslimat için ev ve ya iş yeri adresinizi verebilirsiniz. Paketiniz MNG Kargo, PTT Kargo ve ya Aras Kargo ile taşınmaktadır. Sizin seçtiğiniz şirket ile paketiniz bir ile iki iş gününde elinize ulaşmaktadır. Adresiniz neresi olsa da paketleme, taşıma ve dağıtım işlemleri itina ile yapılır.

İçinde Neler Var?

Macun içinde zencefil, Kozalak özü, meyan kökü gibi bitkilerden oluşan bileşenler bulunmaktadır. İlave içerik bilgisi hologram etiketli orijinal ürün kutusunda yazmaktadır.

Kullanırken

Orijinal ürününüzü kullanmaya başlamadan önce üzerindeki açıklamaları okuyunuz. Belirtilen miktarda ve yeteri kadar alınız. Kullanımı oldukça kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Teslimat ve Ödeme

Seçtiğiniz kargo şirketi ile ayağınıza kadar gelen paketiniz için güncel fiyat listesinde belirtilen fiyatlara göre kapınızda ödeme yapabilirsiniz. Bu yöntemde isteyenler kargo görevlisinin de yardımı ile kredi kartı kullanabilirken isteyenler nakit para ile de satın alabilmektedir. Bunun haricinde internette işlem yapabileceğiniz havale ve ya EFT gibi alternatifleriniz de bulunmaktadır. Kendi ödeme kolaylığı anlayışınıza göre karar verebilirsiniz.

Güncel Fiyat Listesi

1 adet Kozalak Macunu 79 tl + 10 tl kargo ücreti, 2 adet Kozalak Macunu 139 tl + 10 tl kargo ücreti, 4 kutu Kozalak Macunu 199 tl + ücretsiz kargo, 6 adet Kozalak Macunu 249 tl + ücretsiz kargo olarak yenilenen fiyatlar ile karşınızdadır. Keyifli alış verişler dileriz.