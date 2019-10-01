Kuduza karşı bilinçlenmeliyiz

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğini söyledi, 'Evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz' dedi.

Kuduz hastalığı nedeniyle yılda 59 bin kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Eroğlu, şunları söyeldi. 'Kuduzla Mücadele Küresel Birliği tarafından hastalığın neden olduğu küresel ekonomik yükün her yıl 8,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Hastalık halen 150'den fazla ülkede görülüyor. Türkiye'de ise yıllık 230-240 bin insan kuduz şüpheli ısırık vakasıyla karşılaşıyor. Kuduz hastalığında korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Dünyada hayvan ve insanlar üzerinde tehdit oluşturan kuduz hastalığını önlemek için, toplumsal bilincin yükseltilmesini, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımı doğru buluyoruz. Kuduz hastalığını dünya önemsiyor, bizim de önemsememiz gerekiyor."