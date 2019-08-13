Lösemi değil, Yasin kazandı

Yenileyen lösemi hastalığını yapılan ilik nakliyle yenen Yasin Kobak, tedavi gördüğü hasta odasında girdiği LGS sınavında okumak istediği Anadolu lisesini kazanmayı başardı

Hem sağlığına hem hayallerine kavuştu

Yenileyen lösemi hastalığını yapılan ilik nakliyle yenen Yasin Kobak, tedavi gördüğü hasta odasında girdiği LGS sınavında okumak istediği Anadolu lisesini kazanmayı başardı

Lösemi hastası Yasin Kobak "Sınavdan çok sonucunu merak ediyordum. Tüm soruları yaptım. İstediğim okulu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Hastalığım boyunca hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastanede hem sağlığıma hem de hayallerime kavuşmuş oldum"

İzmir'de lösemi hastalığı tekrarlayan Yasin Kobak, tedavi gördüğü hastanede yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşurken, cam bölmeli hasta odasında girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda hayalini kurduğu okulu kazanmayı başardı.

Bergama'da yaşayan, 15 yaşındaki Yasin Kobak'a 3 yaşındayken, lösemi teşhisi kondu.

Kobak, yapılan tetkiklerinin ardından tedavisi için İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bir yıl kemoterapi gören Kobak, kan değerlerinin yükselmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Geçen sene kan değerlerinin düşmesine bağlı olarak sağlık sorunları nükseden Kobak'ı, ailesi yeniden Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Yapılan tetkiklerde hastalığını löseminin bir türü olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) olduğunu belirleyen doktorlar, kemik iliği nakline karar verdi.

Yakınlarından alınan örneklerin Yasin Kobak ile uyuşmaması üzerine doktorları, uygun kemik iliğinin bulunması için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) başvurdu.

Kobak'ı hayata bağlayan kemik iliği Almanya'da bulundu. Hemen nakil yapılan çocuk, sağlığına kavuştu.

Nakilin ardından hastanede tedavi gören Kobak'ın, ailesine ve doktorlarına LGS sınavına girmeyi çok istediğini söylemesinin ardından hastane yönetimi Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Bakanlığın onay vermesinin ardından Kobak, özel cam bölmeli odada, 2 gözetmen eşliğinde sınava girdi.

Sınavdan 350 puan alarak Bergama'da bulunan 13 Nisan Anadolu Lisesi'ni kazanan Kobak, sınav sonucunun eline ulaşmasının ardından doktorlarına teşekkür etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

"İstediğim okulu kazandığım için çok mutluyum"

Yasin Kobak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını, hayattaki en büyük hedefinin okuyup bir meslek edinmek olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi gördüğü için 8. sınıfa devam edemediğini belirten Kobak, "LGS'ye hastane odasında çalışmaya devam ettim. Sınavda işlemediğim konular vardı. Onlarda zorlandım. Sınavdan çok sonucunu merak ediyordum. Tüm soruları yaptım. İstediğim okulu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Hastalığım boyunca hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastanede hem sağlığıma hem de hayallerime kavuşmuş oldum." dedi.

Kobak, tedavi süreci boyunca hastanedeki doktor ve hemşirelerin kendisine çok destek olduğunu belirterek, hastane çalışanlarına teşekkür etti. Kobak, hukuk fakültesi okuyup, hakim olmayı hedeflediğini de dile getirdi.

Kendisine kemik iliği veren kişiyle tanışmak istediğini de belirten Kobak, "2 yıllık yasal sürenin dolmasının ardından ona mektup yazacağım. Onun sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum." dedi.

Ane Nezihat Çakır da en büyük isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu, o isteğinin de yapılan kemik iliğiyle gerçekleştiğini anlattı.

Oğlunun yıllardır LGS'ye hazırlandığını belirten Çakır, "Yasin için sınavın yapılacağı 1 Haziran tarihi çok önemliydi. Onu hayatının tek noktası olarak görüyordu. Herkese bu sınava girmek istediğini söylüyordu. Ben ise sınavın her zaman karşısına çıkabileceğini, kendisini riske atmaması gerektiğini söylüyordum ama Yasin kazandı, lösemi kazanamadı. Allah onun hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Hayalleri olunca oğlum hayata daha iyi tutunuyor." şeklinde konuştu.

"Yasin tüm hastalara örnek oldu"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Salih Gözmen de Yasin'in hayata dört elle sarılmasıyla servisteki tüm hastalara örnek olduğunu aktardı.

Sınava girmek istediğini kendisine söylediğinde çok duygulandığını dile getiren Gözmen, şunları kaydetti:

"Naklin tarihi belli olunca üzülmüştü ama biz nakilden sonraki dönemde taburcu olmasa da sınava girecek kadar iyi olacağını biliyorduk. O süreçte nakli tutmuş oldu. Kan değerleri kemik iliğini çalışmaya başlamıştı. Yasin'in sınava girmesi için başvuru yaptık. Hijyen koşulları açısından steril bir ortamda olması gerekliydi. Bizim hasta odalarımız 2 bölmeden oluşuyor. Hastanın kaldığı bölüm tecrit kısmı gibi cam bir bölmeli oluyor. Sınav için gelen öğretmen ve gözetmenler camlı bölmenin arkasında kaldı ve Yasin, kendi odasında sınava girdi."

Gözmen, Yasin'in hayalindeki okulu kazandığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, onun bir ağabeyi olarak başarılarıyla her zaman gurur duyacağını ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik ise bir yılı doldurmamasına rağmen hastane bünyelerinde hizmet veren kök hücre nakli merkezinin 10'un üzerinde hasta çocuğu iyileştirdiğini, daha fazla çocuğa şifa dağıtmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.