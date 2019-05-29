Manyetik korse ile duruş düzeltme

Sırt korsesi olarak da bilinen manyetik korse modeli, bel ve sırt ağrılarının azalması ve iyileşmesi için etkili olan bir aparattır.

Sırt ağrılarının hafiflemesine yardımcı olan manyetik korse , aynı zamanda dik durmayı sağlayan ve postür bozukluğunu ortadan kaldıran bir üründür.

Manyetik Korse Nedir? Ne İşe Yarar?

Sırt korsesi olarak da bilinen manyetik korse modeli, bel ve sırt ağrılarının azalması ve iyileşmesi için etkili olan bir aparattır. Korsenin içerisinde manyetik balenler bulunmaktadır. Bunlar ağrıların hafiflemesini sağlamaktadır. Omurganın düzelmesine ve omuzların vücut ile aynı hizaya gelmesine destek olan dik duruş korseleri aynı zamanda kamburluk gibi rahatsızlıkların da önlenmesine destek olmaktadır. Omurgadaki eğim zaman içerisinde ağrı meydana getirmektedir. Çünkü kemik şekli değiştiğinde omuz, sırt ve bel hizalamasında değişiklik oluşmaktadır. Bu hizalama bozulduğunda vücutta ağrılar meydana getirmektedir. Bu korsede bulunan 9 adet manyetik balenler ağrıların hafiflemesini sağlarken aynı zamanda sırta esnek ve güçlü bir destek sağlar. Böylece duruş bozukluğunun düzelmesine ve ağrıların hafiflemesine destek olur.

Manyetik Korse Zararlı mı?

Gün içerisinde yaptığımız birçok hareket sırtta ağrıya neden olabilir. Yanlış bir pozisyon, ağır kaldırma ya da omurgada meydana gelen eğrilikle bel ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunlar zaman içerisinde duruş bozukluğunun oluşmasına, bu durum da kamburluk gibi hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu tarz durumlar önlenmediğinde ve ilerlediğinde eğim artar ve iyileşme sadece cerrahi müdahale sonrası gerçekleşebilir. Rahatsızlığın bu denli ilerlememesi için manyetik dik duruş korselerinin kullanımı tavsiye edilmektedir. Sırt bölgesindeki kasların güçlenmesine katkı sağlayan bu korselerin vücuda herhangi bir yan etki durumu söz konusu değildir. Aksine faydalıdır. Fakat kullanırken bazı durumlara dikkat edilmelidir. Bu korse ilerlememiş kamburluğu düzeltmektedir. İleri boyutlara ulaşmış rahatsızlıkların giderilmesi konusunda cerrahi destek alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Manyetik Dik Duruş Korsesi Nasıl Kullanılır?

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan manyetik korsenin kullanımı için özel bir çaba harcamaya gerek yoktur. Gün içerisinde rahatça kullanabilirsiniz. Eğer çalışırken çok fazla eğiliyorsanız ve farkında olmuyorsanız işyerindeyken kullanabilirsiniz. Dilerseniz evdeyken kullanabilirsiniz. Bel ve sırt bölgesini tamamen saran ve omuzların hizalanmasını sağlayan kamburluk önleyici korsenin etki göstermesi için yaklaşık olarak 21 gün boyunca düzenli ve etkili kullanılması önerilmektedir. Kullanılmaya başladıktan sonra kısa sürede etkisini göstermeye başlayacaktır. Gün içerisinde rahatsızlık durumunuza göre ortalama 1-2 saat takmanız yeterlidir. Oldukça esnek kumaşlardan elde edildiği için vücudu sıkmaz ve hareket kabiliyetini engellemez.

Kamburluk Önleyici Manyetik Korse Kullananlar ve Yorumlar