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Mutluluk çubuğu taktırdı, hayatı kâbusa döndü

İstanbul'da yaşadığı cinsel sorunlar nedeni ile "mutluluk çubuğu" taktıran Y.S'nin hayatını kabusa döndü. Doktorun eksik malzeme kullandığını söyleyen Y.S., his kaybı yaşadığını anlattı

Mutluluk çubuğu taktırdı, hayatı kâbusa döndü
11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:42

İstanbul'da yaşadığı cinsel rahatsızlık nedeniyle halk arasında "mutluluk çubuğu" olarak bilinen protez için ameliyat olan Y.S.'nin hayatı altüst oldu. Yaşadığı cinsel sorun nedeniyle özel klinikte tedavi uygulanan Y.S. (32), daha sonra memnun kaldığı bu tedavinin gelişmiş tekniği olan ve "mutluluk çubuğu" olarak bilinen penis protezini taktırmak istedi. Ancak Prof. Dr. H.C.'ye ameliyat olan genç adamda tamamen his kaybı ortaya çıktı.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, yaşadığı sorunu kendisini ameliyat eden doktoru H.C.'ye anlattığını söyleyen Y.S., bunun geçici olduğunu, malzeme eksikliği nedeniyle kendisine farklı bir yöntem uyguladığını anlattığını söyledi. His kaybına dair rapor aldığını söyleyen Y.S., "Sırf maddi çıkar için beni farklı bir yöntemle ameliyat etmiş. Benim başım yandı, başka kimsenin başı yanmasın. Bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

Etiketler; #mutluluk çubuğu #cinsellik #sağlık
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