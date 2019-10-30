Obeziteyi oyunla anlattılar

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çocuklarda Obeziteden korunma, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat konularını sahneye taşıdı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birçok hastanede görev yapmakta olan sağlık çalışanlarının rol aldığı Hopdedik Toptomar adlı çocuk oyunu, Bornova Çukurbahçe Camii Konferans Salonu'nda sahnelendi. Anaokulu ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan oyuna seyircinin ilgisi büyüktü. Toplam iki yüz kişinin izlediği, çocuklara sağlıklı beslenmeyi eğlenceli bir dille anlatan oyun, veliler için de eğitici oldu.