Obeziteyi oyunla anlattılar

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çocuklarda Obeziteden korunma, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat konularını sahneye taşıdı.

Obeziteyi oyunla anlattılar
30 Ekim 2019 Çarşamba 14:02

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birçok hastanede görev yapmakta olan sağlık çalışanlarının rol aldığı Hopdedik Toptomar adlı çocuk oyunu, Bornova Çukurbahçe Camii Konferans Salonu'nda sahnelendi. Anaokulu ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan oyuna seyircinin ilgisi büyüktü. Toplam iki yüz kişinin izlediği, çocuklara sağlıklı beslenmeyi eğlenceli bir dille anlatan oyun, veliler için de eğitici oldu.

Önceki Haber
Engelliler için işaret dili öğreniyorlar
Sonraki Haber
Farklı kentlerden 130 öğrenci oyun geliştirmek için İEÜ'de buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.