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Öfkelenmek felce neden oluyor

11 felçten biri, trajik haberler gibi bir şeye öfke veya üzüntü ile güçlü tepki verilmesinden sonraki bir saat içinde meydana geliyor. Depresyon öyküsü olmayan ve düşük eğitim düzeyine sahip hastalarda risk daha büyük

Öfkelenmek felce neden oluyor
10 Ocak 2022 Pazartesi 12:39

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, Avrupa Kalp Dergisi’nde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Felç, dünya çapında sakatlık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların çoğu, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, hipertansiyon veya sigara gibi orta ve uzun vadeli risk faktörlerini tespit etmeye odaklanırken, 32 ülkeden 13 bin 462 felç vakasının incelendiği bu çalışma felç olasılığını tahmin edebilen ve hatta oluşumunu tetikleyebilen akut faktörleri incelemeyi seçti.

Araştırmacılar temel olarak en yaygın inme türü olan iskemik felç vakalarına odaklandı. İskemik felç, bir kan pıhtısı beyne kan sağlayan kan damarlarını tıkadığında veya daralttığında ortaya çıkar. Araştırmacılar ayrıca, daha az yaygın bir felç türü olan ancak oldukça şiddetli olan beyin kanamasının neden olduğu bazı inme vakalarını da incelediler.

BİR SAAT İÇİNDE FELÇ RİSKİ YÜZDE 30 ARTIYOR

İki farklı tetikleyicinin incelendiği çalışmada; öfke veya duygusal çalkantıların takip eden bir saat içinde felç riskini yüzde 30 oranında artırdığı ve depresyon öyküsü olmayan, daha düşük eğitim düzeyine sahip hastalar için daha yüksek risk bulundu.

Mevcut araştırmalar, zihinsel durumumuzun fiziksel sağlık ve tıbbi sonuçlar üzerindeki büyük etkisine ışık tutuyor. Çoğu insan zaman zaman öfke veya hayal kırıklığı durumları yaşar. Bunun gibi araştırmalar bize zihinsel sağlığımıza ve sakin kalma çabalarımıza öncelik vermemizin çok önemli olduğunu hatırlatıyor.”

Etiketler; #öfke #felç #felç nedenleri
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