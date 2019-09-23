Okul çocuğunun enfeksiyonlardan korunması çok önemli

Hastalıklardan korunmak için beslenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dr. İşbilir, "Sonbaharda doktor tarafından belirlenmiş probiyotiklerin ve beta glukan, propolis gibi bazı bağışıklık artırıcı maddelerin alınması faydalı olacaktır" dedi.

Havaların bir gün sıcak, bir gün yağışlı ve serin olduğu sonbahar aylarında, soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere üst solunum yolu hastalıklarında artış gözlendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, "Okullarda ve iş yerlerinde kolayca salgın haline gelebilen enfeksiyonlardan korunmak için; uygun ve düzenli beslenme, yeterli sıvı alma, özellikle öksüren ve aksıran çocukların birbirinden uzak tutulması çok önemli" dedi. Batıgöz Sağlık Grubu uzmanlarından Dr. İşbilir, üst solunum yolu enfeksiyonları içinde yutak, bademcik, sinüs, kulak ve burun iltihapları yanı sıra soğuk algınlığının en çok görülen rahatsızlıklar olduğun belirtti.

Bağışıklığı artırıcı besinler

"Okulların açılmasıyla bu ortamlarda, nem oranının ve ısı farkının değişmesi mikropların çoğalmasını sağlıyor. Okul ve kreşlerde bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda, enfeksiyon görülme riski sonbahar aylarında daha da artıyor" diyen Dr. İşbilir, korunma yöntemlerini ise şöyle anlattı: "Uygun ve düzenli beslenmek, yeterli sıvı tüketilmek, özellikle öksüren ve aksıran çocukların birbirinden uzak tutulması sayılabilir. Bu hastaların özellikle okul veya kreşe yollanmaması, diğer çocuklara bulaşmaması açısından çok önemlidir. C vitamini ve çinko takviyesi yapılmalıdır. Eğer daha önce astım gibi tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olan ve astım, şeker hastalığı ve kalp hastalığı tespit edilen çocuklara grip aşısı yapılmalıdır. Bu arada beta glukan, propolis gibi bazı immün sistemi koruyan ve bağışıklık artırıcı maddeler var. Doktorunuzun uygun gördüğü preparatlar, ilaçlar uygulanabilir. Korunma yöntemleri arasında uygun şekilde giyinilmesi, çok sıcak tutacak giysilerden kaçınılması ve pamuklu giyeceklerin tercih edilmesi önemlidir."

Protein ve probiyotik önemli

Dr. İşbilir çocukların mutlaka yapmasının önemine değindi, "Her gün bir yumurta yenmesini ve üzüm pekmezi gibi bağışıklığını artıracak besinlerle mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin takviyelerin alınmasını, el temizliğinin yapılmasını öneriyoruz. Beslenmede protein ve doktor tarafından belirlenmiş probiyotiklerin alınması da tavsiye edilir" dedi.