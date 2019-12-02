Op. Dr. Yalım Uçtum İle Obezite Cerrahisi

Son 100 yüz yılın belki de en korkunç hastalıklarından birisi olan obezite milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilemektedir.

Obezite kontrolsüz bir kilo alımı sonrasında meydana gelse de bu sorunu tedavi edebilmek elbette mümkündür. Op. Dr. Yalım Uçtum, bu konuda sahip olduğu uzman kadrosu ile oldukça başarılı obezite ameliyatı yürütmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılar;

Obezite cerrahisinin faydaları

Obezite operasyonu sonrasında kişinin kalp krizi ya da kalp hastalığı yaşama ihtimali düşmeye başlamaktadır. Eğer varsa astım ataklarının oldukça aza indiği görülür. Hatta bazı kilo problemi bulunan kişiler, zayıflamalarıyla beraber astımdan tamamen kurtulur. Kilo problemi nedeni ile vazgeçilen tüm aktiveler operasyon sonrasında yeniden yapılmaya başlanır. Kilo problemi olan kişilerde reflü görülme ihtimali olmak oldukça yüksektir. Reflüsü bulunan kişiler, obezite cerrahisi sonrasında neredeyse yok olmaktadır.

Ameliyat olabilecek kişiler

Obezite ameliyatı için bazı kısıtlamalar uyguladıklarını söyleyebiliriz. Her kilo problemi olan kişiler, bu tarz operasyonlara katılamamaktadır. Operasyonun yapılabileceği kişiler;

Obezite için hastaların vücut kitle endeksi 40 ve üzeri olmalıdır. 35 ve üzeri olan kişilerin operasyon için yandaş bir hastalığının olması gerekmektedir.

Operasyon için kişinin en azından 5 yıldır kilo problemi olması gerekmektedir.

Kilo problemi olan kişilerin operasyon öncesinde en az 1 yıl ilaç ya da diyet tedavisi alması gerekmektedir.

Kişinin alkol ya da uyuşturucu bağımlılığının olmaması gerekmektedir.

Operasyon sonrasında diyet ve spor gibi yapılması gerekenlere uyum gösterebileceğini kanıtlamış kişilere operasyon yapılmaktadır.

Kilo problemi olan kişiler, operasyonlardan 6 ay sonra mevcut kilolarının %50'sini vermektedir. Bu süreç 1 yıl ve 2 yıl sonunda %60'a kadar çıkabilmektedir. Operasyon sonrasında diyet programlarına uyulmalı, uzmanlar tarafından verilen egzersizlere uyum göstermelisiniz.

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