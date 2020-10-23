Op.Dr.Evren İşçi Kliniği’nin Uzman Ekibi İle Saç Ekimi Artık Çok Kolay

Saçlarında dökülme ya da saç kaybı sorunu yaşayan kişilerde görülen seyrelmelere ve kelliğe doğal ve kalıcı bir çözüm bulabilmek için saç ekimi yönteminden yararlanılıyor.

Saç ekimi saç kökünün artık aktif bulunmadığı ve saçsızlığın meydana geldiği alanlara mikro cerrahi yöntemleri kullanılarak sağlıklı saç köklerinin nakledilmesiyle uygulanıyor. Saç ekimi esnasında saçların döküldüğü bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları ekleniyor. Saç ekimi tamamen kişiye özel olarak planlanıp uygulanıyor. Saç ekimi operasyonunda genellikle hastanın ense bölgesinde bulunan dökülmeye dirençli saç kökleri toplanıyor. Ardından seyrelme ya da tamamen dökülme olan kısımlarda açılan kanallara ekiliyor. Saç ekimi ile baş bölgesinde ekim yapıldığı belli olmayacak doğallıkta ve kalıcı bir şekilde saçlı görünüm kazandırılması amaçlanıyor. Saç ekim işlemi küçük bir cerrahi operasyon olduğundan alanında uzman ve deneyimli doktorlar ve ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Böylece modern tıbbi uygulamalardan yararlanılarak kişiye konforlu bir şekilde doğal saçlı görünümü kazandırılıyor.

Günümüzde saç ekimi ağırlıklı olarak erkeklere yönelik uygulanan bir kozmetik cerrahi yöntemi olmakla birlikte saç kaybı ya da seyrelme sorunu yaşayan kadınlar da saç ekimi yöntemini tercih edebiliyorlar.

Saç Kaybının Nedenleri Nelerdir?

Uzmanlar saç kaybının en önemli nedenlerinden birinin genetik kodlanma olduğunu kabul ediyor. Bunun yanı sıra yaşın ilerlemesi, travmatik yaralanmalardan ya da çeşitli tıbbi rahatsızlıklardan dolayı da saç kaybı durumu yaşanabiliyor. Doktor kontrolleri yapıldıktan sonra donör sahada yeterli aç kökü olan herkese saç ekimi operasyonu başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Bununla birlikte saç ekimi yöntemi yalnızca kafa derisinde değil kaş, sakal ya da bıyık gibi vücuttaki kul olan tüm bölgelerde yaşanan kayıplarda uygulanabiliyor.

Saç ekimi operasyonunda genellikle kişinin ense bölgesinden alınan saç kökleri, hedeflenmiş olan saçsız bölgeye ekiliyor. Alınan bu saç kökleri greft olarak isimlendiriliyor. Nadiren de olsa kişinin ense ya da şakak bölgesinde yeterli yoğunlukta saç bulunmayabiliyor. Bu durumda kişinin kolların ya da göğüs duvarı gibi kıl içeren diğer bölgelerinden de saç kökü alındığı durumlar söz konusu olabiliyor. Uygulama saç kaybının miktarına bağlı olarak birkaç saatte tamamlanabiliyor. Eğer saçsız alan çok büyük ise tedavi birkaç seans sonunda tamamlanabiliyor.

Saç ekim operasyonları genellikle sedasyonla lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. Saç ekiminden sonra da başa özel bir bandaj uygulanıyor. Nadiren görülmekle birlikte ağrı durumlarına karşı ağrı kesiciler ile kontrol sağlanabiliyor. Çoğunlukla 3 günlük istirahatten sonra hastalar başları kapalı olacak şekilde iş hayatına dönebiliyorlar.

Saç Ekiminde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Saç ekimi operasyonlarında iz bırakmayan ya da ensede hafif de olsa bir iz bırakabilen yöntemler uygulanabiliyor. FUE yönteminde saç kökleri tek tek alınıyor ve eksik olan bölgelere ekiliyor. İz bırakma ihtimali olan yöntemde ise enseden saç içeren bir deri hattı çıkarılıyor. Saç ekimi yapılacağı kişinin, verici alan olarak kullanılacak olan baş arkasında ve yan taraflarında sağlıklı saçlarının olması gerekiyor. Ayrıca saç rengi, dalgalı ya da gür olması ve sertlik derecesi gibi etkenler de yapılacak olan operasyonun başarısını doğrudan etkiliyor. Hangi saç ekme yönteminin tercih edileceğine karar verilirken kafa derisini analizinin yanı sıra kişinin önceliklerinin de göz önünde bulundurulması hastanın memnuniyetinde önemli bir rol oynuyor.

Saç ekiminin, cerrahi bir uygulama olması nedeniyle hastane ortamlarında yapılması ve bu şekilde olası risklerin en aza indirgenmesi gerekiyor. Saç ekimi operasyonunun başarılı olabilmesi için ekilen saç köklerinin yerleştirildikleri bölgede hızlı bir şekilde kanlanması diğer bir deyişle tutması gerekiyor. Doğru tekniğin uygulanması durumunda saç ekimi operasyonlarının başarı oranı oldukça yüksek bir yüzde ile gerçekleşiyor. Doğal bir görünüm sağlanması için saçların kel olan bölgelere doğru mesafeler ile doğru açıda ve doğru yoğunlukta ekilmesi en önemli noktalardan bazıları olarak kabul ediliyor.

Saç ekim operasyonu ile ekilen saçlar, operasyonu izleyen birkaç hafta içerisinde dökülüyor. Ancak bu normal bir durum olarak kabul ediliyor. Dökülen saçlar 3 - 4 ay sonra yeniden çıkıyor. Bu geçici dökülme sona erdikten sonra ekilen saç kökleri karakterlerini koruyor ve yeniden dökülmüyor. Ancak, aynı bölgede yer alan orijinal saçlar zaman içerisinde dökülmeye devam edebiliyor. Saç yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak gelecekte yeniden bir saç ekimi planlanmasına ihtiyaç duyulduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Cerrahi operasyon sonrasında özellikle yeni saç çizgisi bölgesinde doğal olmayan bir görünümün ortaya çıktığı durumlarda ilave bir cerrahi girişim gerekliliği söz konusu olabiliyor.

Saç ekimi İstanbul ve civar illerde ağırlıklı olarak erkek hastaların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Op.Dr. Evren İşçi Kliniği’nin uzman ekipleri tarafından verilen hizmetler arasında saç ekimi de bulunuyor. Hastalara en doğal görünümü sağlamayı amaçlayan alanında deneyimli personeli ile Op.Dr.Evren İşçi Kliniği ile iletişime geçerek siz de gerekli analizleri yaptırabilir ve başarılı bir saç ekimi operasyonunun keyfini çıkarabilirsiniz.