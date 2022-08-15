Özel sağlık sigortası yaptırarak hastalık ya da kaza gibi durumlarda özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilme imkanına sahip olabilirsiniz

Hayatınızda hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlara karşı tedavi için güvencenizin olması özel sağlık sigortası ile mümkün olabilir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza gibi beklenmeyen durumların yaşanması sonucu ortaya çıkan sağlık giderlerinin güvence altına alınmasına yardımcı olan sigorta türüdür. Başka bir deyişle bütçenize uygun bir harcamayla anlaşmalı olunan özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilme imkanına sahip olursunuz.

Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Sigorta satışı yapan şirketlerle iletişime geçerek özel sağlık sigortası ürününü seçip kendinize en uygun olanı yapma şansına sahip olabilirsiniz. Bu sayede bütçenize ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre size en uygun sigorta türünü belirlemeniz daha kolay olabilir. Alacağınız teklifler üzerinden kendinize en uygun olan sigortayı seçip özel sağlık sigortası başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Neden Yapılmalıdır?

Özel sağlık sigortası poliçesi içerisinde bulunan teminatlar kapsamında olarak sağlık sorunlarınızın tedavi masraflarını sigorta aracılığıyla karşılayabilirsiniz. İstediğiniz özel sağlık kurumlarında ya da istediğiniz doktordan hizmet alabilme imkanına sahip olabileceğiniz bu sigorta türünde sağlığınızı maddi açıdan güvence altına alabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Yaptırmak için Yaş Sınırı Var mıdır?

Özel sağlık sigortasının yapılacak sigorta ürününe göre yaş sınırı farklılık gösterse de genel olarak özel sağlık sigortasında yaş sınırı 18 ile 65 yaş arasındadır. 18 yaşından küçük çocuğunuz varsa kendi özel sağlık sigortalarınıza çocuğunuzu ekleyerek onun da sağlık tedavi masraflarının karşılanmasını sağlayabilirsiniz.

Siz de bütçenize ve sağlık hizmetinden beklentinize en uygun özel sağlık sigortasını bulmak için detaylı bir araştırma yaparak sigorta şirketlerinin sunduğu teklifleri inceleyebilirsiniz.

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