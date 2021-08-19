Pandemide evde kalan çocuk suça bulaşmadı!

TÜİK verilerine göre 2020 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre azaldı. Psikolojik Danışman Ferhat Yılmaz, çocukların karıştığı olay sayısındaki düşüşte pandemi döneminde çocukların evde kalmasının ve ebeveynleriyle vakit geçirmesine etkili olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre 2020 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre 60 bin 444 azalarak 450 bin 803 oldu. Bu olaylarda bir önceki yıla göre mağdur çocuk oranı yüzde 46,1'den yüzde 37,9'a, suça sürüklenen çocuk oranı yüzde 32,9'dan yüzde 25,3'e düştü. 2020 yılında çocukların yüzde 18,5'i kabahat işlediği iddiasıyla, yüzde 13,0'ının bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 5,0'ının hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan olması sebebiyle, yüzde 0,2'sinin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği belirtildi.

Pandemi çocukların davranışlarını etkiledi

TÜİK verilerine göre 2020 yılında güvenlik birimlerine giden veya götürülen çocukların karıştığı olay sayısını değerlendiren Psikolojik Danışman Ferhat Yılmaz, “Düşüşte Kovid-19 pandemisinin etkili olduğunu düşünüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları süresince çocuklar bakımından sorumlu kişilerin kontrolünde olduğu için suç işleme oranlarında bir düşüş oldu” dedi. Çocukların ebeveynleriyle vakit geçirmesinin etkisiyle bu oranlarda düşüş olduğunu kaydeden Yılmaz, “Suç işlemeye meyilli çocuklara baktığımızda ebeveyn kontrolünün eksik olduğunu, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmediğini görüyoruz. Buna bağlı olarak pandemi döneminde çocuklar aileleriyle vakit geçirme fırsatı buldu. Haliyle çocuklarda bir davranış değişikliği oldu buna bağlı olarak da çocuklarda olaylara karışma oranında düşüş olması aşikâr oldu” açıklamasında bulundu.

Bilinçli olmak mağduriyeti düşürüyor

Mağdur olan çocuk sayısındaki düşüşe de dikkat çeken Yılmaz, “Çocuklar, sosyal medya ve görsel medyada mağduriyetlerini deşifre edebiliyor. Ayrıca çocuklara mağduriyeti gizlenmemesi gerektiği öğretildi. Eğitim kurumlarında mağduriyet durumlarında neler yapılacağıyla ilgili çok iyi bir eğitim veriliyor. Okul öncesinde başlayan bu eğitimlerle çocuklar ve ebeveynler açısından bilinçlenme oldukça arttı. Ceza ve yaptırımların etkili boyutlara gelmesiyle de bu oranlar düşüyor. Bir domino etkisiyle birbirini etkiledi” şeklinde konuştu.

Ailede doğru iletişim şart

Pandemi döneminde online platformlar üzerinden eğitimler verildiğini belirten Yılmaz, “Bu dönemde verilen aile eğitimleriyle ebeveynlere çocuklarıyla nasıl iletişim kurması gerektiği anlatıldı. Çocuklar önceden bir şey söyleyecekleri zaman ‘Anne, baba sana bir şey söyleyeceğim ama kızmazsan’ derdi. Artık ebeveynler yargılamadan ve eleştirmeden çocuklarını dinlemeyi öğrendikleri için çocuklar kendilerini daha rahat açabiliyorlar. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Aileleriyle sağlıklı iletişim kuramayan, kendilerini ifade edemeyen çocuklar, yalan söylemeyi ve gizlemeyi tercih ediyor. Bu durumda da çocukta başına gelmesi muhtemel negatif bir davranışın kötü bir davranış olduğunu dahi bilmeye biliyor. Bu durumu ailesine söylemekten çekiniyor. Ailenin sağlık iletişim kuramaması buna sebep oluyor” diye konuştu.