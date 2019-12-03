Prof. Özer Makay'a komşu'dan onur nişanı

Atina'da gerçekleştirilen Yunan-Türk Endokrin Cerrahisi Kongresi kapanış töreninde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay' a onursal üyelik nişanı verildi.

Açılış konuşmasını Amerikan Cerrahlar Birliği Türkiye Masası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yaptığı kongrede endokrin cerrahisi alanındaki gelişmeler tartışıldı.

Evrenseldir

Yunan meslektaşları tarafından onursal üyelik nişanı verilen Prof. Dr. Özer Makay şunları söyledi: "Bilimsel platformlar, müzik gibi evrenseldir. Livaneli'nin Theodorakis ile sahneye taşıdığı kardeşliği biz bugün bilimsel kürsüde yaşattığımız için çok mutlu ve gururluyum." Uluslararası Endokrin Cerrahisi Birliği, Amerikan Endokrin Cerrahisi Birliği ve Avrupa Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanlarının da davetli konuşmacılar arasında yer aldığı kongreye iki ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.